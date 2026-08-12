Rasel Vestbruk završio karijeru: Probao je sve, igrao sa Lebronom i Jokićem, ali titulu nije uzeo

Rasel Vestbruk je poslije 19 godina u NBA ligi završio sjajnu karijeru. Na kraju - bez šampionskog prstena.

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To je to, nećemo više gledati Rasela Vestbruka na košarkaškom terenu. Jedan od najboljih košarkaša svoje generacije i bivši MVP NBA lige objavio je da se povlači nakon 19 sezona u NBA.

Nakon što je prošle sezone nastupao za Sakramento Kingse i pošto nije bilo ponuda za njega u ovoj takmičarskoj godini, odbio je milione koje su mu nudili u Hapoelu iz Tel Aviva i Panatinaikosu i završio je sa igračkom karijerom.

Sakramento je sa njim u timu bio najgora ekipa Zapada sa skorom 22 pobjede i 60 poraza. To je najveći broj poraza koji je neki njegov tim imao ikada, a on je odigrao 65 utakmica i na 58 je bio starter. Čak i u ovim godinama je imao 15,2 poena, 5,4 skoka i 6,7 asistencija po meču.

Karijera Rasela Vestbruka

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nakon samo dvije sezone na koledžu UCLA, on je izašao na draft 2008. godine i bio četvrti pik. Igrao je 11 godina za Oklahoma siti gdje je bio i MVP, a poslije je lutao. Nastupao je za Hjuston, Vašington, Los Anđeles Lejkerse, Kliperse, jednu sezonu sa Nikolom Jokićem u Denver Nagetsima i sada je u Sakramentu završio karijeru.

Bio je MVP 2017. godine, zatim devet puta Ol-star igrač, dva puta MVP Ol-star utakmice, dva puta najbolji strijelac i tri puta najbolji asistent NBA. Na kraju će biti peti na vječnoj listi u asistencijama, a ima najviše tripl-dablova u istoriji sve dok ga po tome ne stigne Nikola Jokić. Ipak, na kraju će završiti karijeru bez osvojenog pehara. Završiće karijeru sa 27.176 poena, 9.026 skokova i 10.351 asistencijom.