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Željko Obradović sprema transfer decenije? Panatinaikos želi Rasela Vestbruka

Željko Obradović sprema transfer decenije? Panatinaikos želi Rasela Vestbruka

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Panatinaikos ima velike ambicije za narednu sezonu, pa dolazak najvećih NBA zvijezda ne bi bio veliki šok za Evroligu

Panatinaikos želi Rasela Vestbruka Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Panatinaikos je dolaskom Željka Obradovića na mjesto trenera već postao favorit za osvajanje Evrolige. Dolazak još zvučnijih imena u klub najavljuje jaku sezonu za "zelene", a iz Izraela su otišli korak dalje i servirali pravu ljetnu "bombu" - Rasel Vestbruk mogao bi da obuče dres grčkog velikana!

Transfer scenario dolazi iz Izraela, gdje se najavljuje dolazak dvojice legendarnih NBA košarkaša. Nije samo bivši saigrač Nikole Jokića i MVP iz 2017. ime koje se provuklo, već bi sa njim na drugi kontinent mogao da stigne i čuveni Di'Anđelo Rasel. Ono što ide u korist Panatinaikosu jeste činjenica da su ova dvojica igrača sada slobodni agenti, pa bi dolazak u Evropu bio iznuđeno rješenje.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nije jasno da li je riječ o još jednoj manipulaciji na košarkaškom polju koja stiže iz Izraela ili o novom neočekivanom potezu Dimitrisa Janakopulosa, ali je jasno da će i Vestbruk i Rasel najprije sačekati da dobiju ponude ekipa iz najbolje lige na svijetu. S obzirom na to da Panatinaikos broji značajna pojačanja ovog ljeta, nije iznenađenje ni eventualni dolazak NBA zvijezda poput MVP-ja NBA lige.

Zasad su u tim Željka Obradovića stigli Mustafa Fol, Branku Badio, Isak Bonga i Geršon Jabusele, koji je minule sezone bio u NBA ligi. Ugovor je produžio i Huančo Ernangomez, pored već standardnih igrača u timu poput Kendrika Nana, Najdžela Hejs-Dejvisa, Džerijana Grenta, Kostasa Slukasa...

Kad je Vestbruk u pitanju, on je prije godinu dana bilježio 15,2 poena u najjačoj ligi na svijetu, imao je i 5,4 skoka, 6,7 asistencija i 1,3 ukradene lopte. Iz igre je šutirao sa 43 odsto uspješnosti, dok je za tri poena imao 34 odsto u dresu Sakramenta. Tokom karijere u NBA ligi nosio je dresove Oklahome, Hjustona, Vašingtona, Lejkersa, Klipersa, Denvera. Na drugoj strani, Rasel je bilježio 10,2 poena, hvatao 2,3 lopte, imao je i četiri asistencije, uz 41 odsto šuta iz igre.  

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Tagovi

KK Panatinaikos Rasel Vestbruk

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