Željko Obradović iznenada dobija strašno pojačanje: Država upala u klub, Amerikanac hoće da bježi u Atinu

Željko Obradović bi na kraju mogao da bude najveći dobitnik problema u koje se uvalio ASVEL.

Izvor: Aris Oikonomou / AFP / Profimedia

ASVEL je dobio rampu od francuskih vlasti i nakon što je nadležno tijelo pregledalo finansije kluba naređeno im je da smanje budžet za narednu sezonu za 35.000.000 evra. Umesto 59.000.000 koliko su planirali imali su dovoljno jake garancije samo za Plan B od 24.000.000 i to sada hoće da iskoristi Željko Obradović.

Nakon što je Panatinaikos već kontaktirao Fakunda Kampaca, sada se otvorila opcija da dovede i Silvana Fransiska u redove Panatinaikosa.

ASVEL će morati ozbiljno da krati budžet i sada se u Panatinaikosu nadaju da to znači da će moći da preuzmu ugovor američkog beka koji je prethodnih sezona blistao i bio jedan od najboljih igrača Evrolige. Osim njega ASVEL je doveo veliki broj pojačanja, pa su tako stigli Nik Vejler-Beb, Armoni Bruks, Danijel Tajs i Džoel Bolomboj.

Željku pomažu Monako i inspekcija

Razlog za sve ovo je slučaj Monaka koji je jedva završio prošlu sezonu zbog finansijske nestabilnosti. Francuzi su zbog toga poslali inspekciju u ASVEL koji je odjednom digao svoje apetite i objavio da će imati najveći budžet u istoriji francuske košarke. Ipak vlasti nisu prihvatile finansijske garancije određenih azijskih investitora i zbog toga je budžet zvanično smanjen sa 59 na 24 miliona.

Vidjećemo da li će to značiti samo da ASVEL više neće dovoditi nova pojačanja ili da će se odreći i nekih dosadašnjih. Željko Obradović, Dimitris Janakopulos i Panatinaikos se svakako nadaju tome.

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