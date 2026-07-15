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Jedini koji je Obradoviću rekao "ne": Legenda neće u Panatinaikos ni za kakve pare

Jedini koji je Obradoviću rekao "ne": Legenda neće u Panatinaikos ni za kakve pare

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Panatinaikos je pretrpio velike kadrovske promjene u odnosu na prošlu sezonu.

Riki Rubio odbio Panatinaikos Izvor: Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia

Najtrofejniji evropski trener Željko Obradović pravi "drim-tim" u Panatinaikosu. Osim što atinski velikan ima ogroman budžet i spreman je da pomeri granice kako bi se vratio na evropski tron, veliki adut u pregovorima je i Obradovićevo ime. Ipak, jedan igrač mu je rekao "ne".

U pitanju je legendarni španski as Riki Rubio koji igra za Huventud. Jedan od najboljih evropskih plejmejkera je napustio NBA 2024.godine, imao je epizodu u Barseloni, da bi pronašao svoje mjesto pod suncem u Badaloni, gdje je i počeo karijeru.

Očigledno je njegova ideja da završi karijeru u svom matičnom klubu i nema namjeru da juri novac. Panatinaikos mu je ponudio 900.000 evra, platu znatno višu od one koju zarađuje u Huventudu, ali je Rubio rekao "ne", čime je dao do znanja da mu je dosta statusa velike zvijezde.

Ko je sve došao u Panatinaikos?

Sastav atinskog velikana je pretrpeo značajne promjene ovog ljeta. Džedi Osman je prešao iz Panatinaikosa u PAOK, a stigla su i tri nova igrača Isak Bonga, Geršon Jabusele i Branku Badio.

Produžen je ugovor sa Huančom Ernangomezom, koji će uprkos glasinama nastaviti da nosi zeleni dres, i to se obavezao na saradnju do 2030. godine. Cilj je jasan, budžet je skoro neograničen, pa će Željku Obradoviću 10. jubilarna titula u Evroligi biti nadohvat ruke.

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Tagovi

Željko Obradović KK Panatinaikos košarka

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