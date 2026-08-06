logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vinko Marinović otvoreno nakon pobjede: Ostaje žal za bar još jednim golom 1

Vinko Marinović otvoreno nakon pobjede: Ostaje žal za bar još jednim golom

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
1

Trener Borca Vinko Marinović zadovljan je pobjedom svog tima protiv Vitebska (1:0), mada bi volio da je ona bila ubjedljivija.

Vinko Marinović Izvor: Mondo/Slaven Petković

Iako je banjalučki tim kontrolisao dešavanja na terenu i stvorio pregršt prilika, šef struke "crveno-plavih" Vinko Marinović svjestan je da je prednost uoči revanša mogla i morala biti i ubjedljivija (1:0).

"Dobili smo 1:0, ali sigurno da ostaje žal za još jednim ili dva pogotka u mreži rivala. Stvorili smo dosta dobrih šansi i odigrali kvalitetnu utakmicu. Falila nam je samo ta bolja realizacija, odnosno veća efikasnost u samoj završnici. Ipak, šta je tu je, imamo aktivan rezultat pred revanš", istakao je Marinović.

Gosti su već u prvom poluvremenu ostali sa igračem manje, ali su defanzivnim blokom pokušali da zatvore sve prilaze svom golu.

"Uvijek je teško probiti ekipu koja ostane sa desetoricom jer se svjesno povuku i ostave jako malo prostora. Bez obzira na to, mi smo uspjeli da stvorimo četiri ili pet izrazitih šansi, što uopšte nije lako protiv takvog bloka. Takođe, znali smo da su opasni u tranziciji po osvojenoj lopti jer imaju izuzetno brze igrače. Usjpeli smo to dobro da neutrališemo i svedemo ih na par udaraca van šesnaesterca", objasnio je taktički dio strateg Borca.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Vremena za slavlje i analizu nema mnogo, jer Banjalučane već za vikend očekuju obaveze na domaćoj sceni, a potom i odlazak na revanš meč.

"Počinje nam i domaće prvenstvo, već u nedjelju nas očekuje duel sa Veležom. Nemamo mnogo vremena – primarni cilj je da se ekipa dobro odmori u naredna dva-tri dana, uspješno otvorimo prvenstvo, a zatim se u potpunosti fokusiramo na drugu utakmicu i plasman u narednu rundu", zaključio je šef stručnog štaba Banjalučana.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Borac ML Vitebsk Konferencijska liga Vinko Marinović

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Kol

Veze ti nemas poltron jedan uzas!

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC