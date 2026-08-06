Tun "lansirao" Vikingur na Borac u plej-ofu Konferencijske lige?

Fudbaleri švajcarskog Tuna zabilježili su ubjedljivu pobjedu nad islandskim Vikingurom u trećem kolu kvalifikacija z aLigu Evrope.

Izvor: Belga / ddp USA / Profimedia

Švajcarci su islandsku mrežu pogađali u prvom dijelu zahvaljujući Janu Bamertu i Brajtonu Leboi, a onda na samom kraju stigli i do velikih 3:0 golom Fabija Sajca.

Ukoliko se u revanšu u Rejkjaviku ne dogodi kakvo čudo, Islanđani će biti protivnik banjalučkog Borca ili Ml Vitebska u plej-ofu Konferencijske lige.

Trenutno su bliži tom meču Banjalučani koji su minimalnim rezultatom slavili u Banjaluci, iako su se promisno ispromašivali.

Stefan Savić je jedini pogodio mrežu Bjelorusa, a bilo je još dosta stopostotnih šansa - crveno-plavi su pogađali prečke, ali najbolji akter meča na Gradskom stadionu bio je golman ML Vitebska Pavel Pavljučenko sa dvocifrenim brojem odbrana.

Podsjetimo, Borac je već igrao protiv Vikingura i to u okviru Konferencijske lige 2024. godine, kada je u Rejkjaviku islandski tim slavio rezultatom 2:0, a strijelci su bili Nikolaj Hansen i Karl Gunarson.

(MONDO)