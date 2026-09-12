Borac m:tel igra sedmi kontrolni meč: Visočka Bosna dolazi u Banjaluku

Utakmica se igra u dvorani Centar, sa početkom u 20.00 časova.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Rukometaši Borca m:tel odigraće ove subote sedmu kontrolnu utakmicu u sklopu priprema za novu sezonu.

U banjalučkoj dvorani Centar, sa početkom u 20.00 časova, izabranici Mirka Mikića će odmjeriti snage sa visočkom Bosnom. Biće to treći meč koji će crveno-plavi odigrati pred domaćom publikom – u prethodna dva, odigrana u Boriku, ubjedljivo su savladali Moslavinu iz Kutine (41:23), poslije čega su remizirali sa vinkovačkom Spačvom (25:25).

Pripremni period je, inače, započet trijumfom u Gradišci nad ekipom Grosuplja (34:31), poslije čega su se igrači u crveno-plavim dresovima uputili na turneju po Srbiji. Tamo su porazili aranđelovački Šamot (31:32), nakon čega su poraženi od pančevačkog Dinama (37:28) i šabačke Metaloplastike (30:18).

BLIŽI SE SVESRPSKI KUP

Prema određenim najavama, novo rukometno prvenstvo BiH trebalo bi da počne 7. oktobra. Sedam dana ranije, u Banjaluci će snage u okviru Svesrpskog kupa odmjeriti Borac m:tel i Partizan, povratnik u Ligu šampiona.

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!