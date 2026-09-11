Poznat termin vanredne izborne Skupštine Rukometnog saveza BiH

Vanredna izborna Skupština Rukometnog saveza BiH biće održana 29. septembra u dobojskom hotelu „Park“ sa početkom od 13 časova.

Izvor: MONDO/Samir Cacan

Ovu informaciju saopštio je Marinko Umičević, predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske.

"Rukometni savez Republike Srpske, po ko zna koji put, pružio je ruku spasa RS BiH, pošto po članu 25 Statuta RS BiH imamo pravo da 15 delegata može sazvati vanrednu izbornu Skupštinu. Očito da kolege iz FBiH nisu još održali svoju Skupštinu koji smo mi u Republici Srpskoj poodavno održali. Vanredna je zato što su svima istekli mandati, uz napomenu da je zbog nedostatka kvoruma prošlog saziva UO RS BiH, došlo do totalnog raspada sistema. S toga je jedino preostalo da sazovemo vanrednu izbornu Skupštinu, kao predsjednik Rukometnog saveza RS pokušavam da u minut do 12 vratimo rukomet na pravo mjesto i da se izađe iz vojnih čizama. Trebamo kao odgovorni i ozbiljni ljudi da razgovaramo šta je najbolje za pitanje rukometa i da se završi ova agonija koja traje preko 16 godina. Mi smo predložili dnevni red i ako se svi odazovu na sjednicu i ukoliko bude uspješna onda bi nova sezona prvenstva BiH mogla da počne u srijedu, 7. oktobra", rekao je Umičević.

Ovom prilikom izabrali bi se novi članovi Skupštine, njegov predsjednik i dva potpredsjednika, komisije, kao i novi UO RS BiH. Jedna od glavnih tačaka dnevnog reda trebalo bi da bude pitanje poreskog broja.

"To je gorući problem i taj ratni poreski broj je od strane neodgovornih, nezakonski i neligitimno prihvaćen od prošlog saziva UO RS BiH. Tražićemo da se na skupštini izjasnimo da li da se potvrdi Odluka UO RS BiH od 23. septembra 2023. godine o prihvatanju tog ratnog poreskog broja. Osim toga razmatraćemo i o eventualnom preseljenju sjedišta RS BiH u Republiku Srpsku i na taj način bismo riješili pitanje poreskog broja. Mi smo pet godina radili bez ID broja, jer je dio nadležnosti na moj prijdlog prebačen na RS RS kao i na kanton Tuzla. U tom periodu sve smo plaćali, nikom nismo ostali dužni, a tu praksu prekinuli smo po saznanju da je, tajno u ilegali pod tačkom razno prihvaćen ratni poreski broj", dodao je Umičević.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Prema njegovim riječima, u RS RS se nadaju da će zbog ovog sporta prevladati razum.

"Nadamo se zdravom razumu i dogovoru. Prije toga mi ćemo pokušati održati sastanak sa ljudima koji su legalno izabrani u RS RS i FBiH kako bismo se pripremili za vanrednu izbornu Skupštinu, da ona bude samo završni čin. U suprotnom prvi ću da dignem ruke od RS BiH, zbog kojeg sam najviše napadan i osporavan iz FBiH, iako sam najviše uradio za rukomet BiH što pokazuju rezultati i djela. Pozivam kolege iz FBiH kao i kolege iz Republike Srpske da prvo svi pročitamo Statut RS BiH u kojem sve lijepo piše, a ne da priča šta kome padne napamet. Treba da pričamo i predlažemo samo argumentima i prijedlozima za bolje sutra rukometa BiH. Republika Srpska je uvijek bila kooperativna i biće i dalje, ali nećemo dozvoliti ukidanje naših nadležnosti, ni mi nećemo ukidati nadležnosti druge strane. Treba svima da bude jasno da je RS BiH prvi put registrovan 2017. godine i tada je rečeno da nismo nasljednici prošlog saziva koji nigdje nije bio upisan i ne znam zašto bi bio problem da tražimo i dobijemo novi poreski broj. Vjerujem da ćemo odgovoriti zadatku i da će ovo biti prekretnica za rukomet u BiH, a zahvaljujem se domaćinu predstojeće vanredne izborne Skupštine Vojislavu Rađi koji je sve obezbijedio za održavanje iste, kao i Ljubi Kokotoviću koji je sazvao Skupštinu".

Na kraju treba istaći da je Rukometni savez Republike Srpske omogućio nadležnoj komisiji da obavi registraciju igrača za novu sezonu, iako je i njima istekao mandat.

(MONDO)