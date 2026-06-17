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Marinko Umičević traži hitnu sjednicu Skupštine RS BiH: "Međuljudski odnosi su ozbiljno narušeni!" 1

Marinko Umičević traži hitnu sjednicu Skupštine RS BiH: "Međuljudski odnosi su ozbiljno narušeni!"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Prvi čovjek rukometa u Republici Srpskoj traži hitnu sjednicu Skupštine RS BiH.

Marinko Umičević traži hitnu skupštinu Rukometnog saveza BiH Izvor: Rukometni savez Republike Srpske

Predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske uputio je zvaničan dopis na dresu Rukometnog saveza BiH u kojem traži hitno sazivanje Izborne skupštine bh. Saveza.

"Posljednja izborna skupština Rukometnog saveza BiH održana je 30. juna 2022. godine. Imajući u vidu da je mandat organa saveza četiri godine, neophodno je hitno pokrenuti procedure za izbor novih organa i nosilaca funkcija u Savezu. Takođe, članom 24. Statuta Rukometnog saveza BiH propisano je da se Skupština, po pravilu, održava u prvoj polovini kalendarske godine. S obzirom da je taj rok pred istekom, smatramo da više ne postoji nijedan razlog za odgađanje pokretanja izbornog procesa", ističe se u dopisu kojeg je Marinko Umičević uputio na adresu saveza sa sjedištem u Sarajevu.

Prvi čovjek Rukomentog saveza Republike Srpske potom navodi i druge probleme koji postoje u RS BiH.

"Činjenica je da su međuljudski odnosi u Upravnom odboru Rukometnog saveza BiH već duži vremenski period ozbiljno narušeni i da postoje mnogobrojni problemi u funkcionisanju saveza. U ovim okolnostima, Skupština kao najviši organ saveza treba da preuzme svoju ulogu i izabere nove ljude u organe upravljanja koji će obezbijediti stabilan i efikasan rad saveza u narednom mandatnom periodu. Isto tako izražavam zabrinutost činjenicom da na posljednjoj sjednici Upravnog odbora Rukometnog saveza BiH pitanje sazivanja Izborne skupštine nije bilo uvršteno u dnevni red, iako je to trebalo da bude jedno od prioritetnih pitanja u radu saveza. Stoga zahtijevamo da nadležni organi Rukometnog saveza BiH hitno preduzmu sve aktivnosti radi sazivanja i održavanja Izborne skupštine", naglasio je Marinko Umičević.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Rukomet Rukometni savez BiH Rukometni savez RS Marinko Umičević

Komentari 1

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Cipelić

Ima li iko normalan u tom rukometu da ovog nazovi čovjeka makne iz sporta?

Čitaoci reporteri

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