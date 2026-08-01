logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Adem Ljajić "zapalio" Novi Pazar: Raskinuo ugovor i gledao debakl protiv OFK Beograda

Adem Ljajić "zapalio" Novi Pazar: Raskinuo ugovor i gledao debakl protiv OFK Beograda

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Novi Pazar je dočekao Adema Ljajića, koji je raskinuo ugovor sa Sarajevom.

Adem Ljajić gledao Novi Pazar Izvor: MN PRESS

Bivši reprezentativac Srbije Adem Ljajić nedavno je raskinuo ugovor sa Sarajevom i spekuliše se da bi mogao opet da obuče dres Novog Pazara. Da se nešto dešava, moglo se naslutiti kada se Ljajić večeras pojavio na stadionu kraj Jošanice, izazvaši delirijum domaćih navijača. 

Primijetili su ga u loži i odmah su počeli da mu aplaudiraju i skandiraju, poslje čega je i Ljajić otpozdravio Novopazarcima, gdje je do odlaska u Sarajevo bio glavni igrač ekipe.

Da im je neophodan, Ljajić je mogao i sam da vidi u duelu protiv OFK Beograda. "Romantičari" su slavili 4:1, Silue je postigao gol u 13. minutu, poslije čega je Kotzebue izjednačio s "kreča" u 32, a onda je Silue postigao i svoj drugi gol na utakmici pred kraj poluvremena.

U nastavku, OFK Beograd mnogo bolji. Već u 46. minutu Jovan Šljivić uvećava na dva razlike, a Penja u 67. postavlja konačnih 4:1, za prvu pobjedu kluba sa "Omladinskog stadiona" u ovoj sezoni.

Druga pobjeda Čukaričkog

Nakon iznenađujućeg poraza od IMT-a (1:0), Čukarički je vezao dvije pobjede bez primljenog gola. Prvo je dobio Radnički iz Niša (2:0), pa večeras na Banovom brdu i Radnički iz Kragujevca 3:0. Sve je inače bilo riješeno u prvom poluvremenu. Durmišaj je pogodio u 4. minutu na asistenciju Uroša Miladinovića, a onda je isti igrač pogađao u 26. i 33. minutu.



Standings provided by Sofascore

Možda će vas zanimati

Tagovi

Adem Ljajić FK Novi Pazar OFK Beograd Superliga Srbije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC