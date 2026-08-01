Adem Ljajić "zapalio" Novi Pazar: Raskinuo ugovor i gledao debakl protiv OFK Beograda

Novi Pazar je dočekao Adema Ljajića, koji je raskinuo ugovor sa Sarajevom.

Izvor: MN PRESS

Bivši reprezentativac Srbije Adem Ljajić nedavno je raskinuo ugovor sa Sarajevom i spekuliše se da bi mogao opet da obuče dres Novog Pazara. Da se nešto dešava, moglo se naslutiti kada se Ljajić večeras pojavio na stadionu kraj Jošanice, izazvaši delirijum domaćih navijača.

Primijetili su ga u loži i odmah su počeli da mu aplaudiraju i skandiraju, poslje čega je i Ljajić otpozdravio Novopazarcima, gdje je do odlaska u Sarajevo bio glavni igrač ekipe.

Da im je neophodan, Ljajić je mogao i sam da vidi u duelu protiv OFK Beograda. "Romantičari" su slavili 4:1, Silue je postigao gol u 13. minutu, poslije čega je Kotzebue izjednačio s "kreča" u 32, a onda je Silue postigao i svoj drugi gol na utakmici pred kraj poluvremena.

U nastavku, OFK Beograd mnogo bolji. Već u 46. minutu Jovan Šljivić uvećava na dva razlike, a Penja u 67. postavlja konačnih 4:1, za prvu pobjedu kluba sa "Omladinskog stadiona" u ovoj sezoni.

Druga pobjeda Čukaričkog

Nakon iznenađujućeg poraza od IMT-a (1:0), Čukarički je vezao dvije pobjede bez primljenog gola. Prvo je dobio Radnički iz Niša (2:0), pa večeras na Banovom brdu i Radnički iz Kragujevca 3:0. Sve je inače bilo riješeno u prvom poluvremenu. Durmišaj je pogodio u 4. minutu na asistenciju Uroša Miladinovića, a onda je isti igrač pogađao u 26. i 33. minutu.



