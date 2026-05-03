Ljajić tvrdi da ne ide u Partizan, trener Sarajeva izbjegavao odgovor, ali rekao više nego dovoljno!

Trener Sarajeva Mario Cvitanović poslije poraza od Borca dobio pitanje zašto Adema Ljajića nema u ekipi već dvije utakmice. Njegov odgovor nagovijestio da je razlaz sa kapitenom ipak blizu.

Kapiten Sarajeva Adem Ljajić ponovo je u centru pažnje, govori se o njegovom povratku u Partizan narednog ljeta, a bivši reprezentativac Srbije demantovao je te glasine.

"U ovom trenutku sam igrač Sarajeva, imam još godinu dana ugovora, kapiten sam i fokusiran sam samo na Sarajevo. Sve ostale spekulacije su za medije i klikove, jer nemam društvene mreže i ne znam kako to funkcioniše. Generalno, mislim da od toga nema ništa - u ovom trenutku", rekao je on u intervjuu za TV Hajat.

Iako Ljajić tvrdi da su mu svi planovi vezani za klub sa Koševa izgleda da to nije obostrano. Na posljednje dvije utakmice ga nije bilo u protokolu, a da je razlaz ipak blizu nagovijestio je poslije poraza od Borca i odgovor trenera Sarajeva Marija Cvitanovića na pitanje zašto nema Ljajića u ekipi.

"Znate i sami, direktor je rekao i sam da ćemo do kraja prvenstva strategija kluba je da igraju mladi igrači, da vidimo u kom smjeru idu i koliko mladi igrači mogu i trebaju. Ovakve utakmice puno znače za te mlade igrače, mogu dati novo iskustvo i novu dimenziju i da vidimo gdje su zapravo oni. A ovo sve drugo to je sve na upravi i uprava će to riješiti“, rekao je Cvitanović ne želeći da da konkretan odgovor na pitanje, ali je rekao možda i više nego dovoljno.

Adem Ljajić u Sarajevo je stigao prošlog ljeta i za ekipu sa Koševa odigrao 24 utakmice na kojima je postigao pet golov ai upisao isto toliko asistencija.