Veljko Paunović morao da mijenja spisak Srbije: Rekorder iz Superlige dobio poziv da debituje

Talentovani Petar Petrović našao se na spisku selektora Veljka Paunovića.

Petar Petrović umjesto Veljka Milosavljevića u selekciji Srbije

Fudbalska reprezentacija Srbije će u narednim danima odigrati pripremne mečeve protiv Zelenortskih Ostrva i Meksika, ali selektor Veljko Paunović neće računati na sve fudbalere koje je prvobitno pozvao. Umjesto štopera engleskog Bornmuta Veljka Milosavljevića pozvan je Petar Petrović.

Rječ je o štoperu koji je prije samo nekoliko dana sa ekipom Javora iz Ivanjice ispao iz Superlige Srbije, a zatim napravio transfer težak 2,2 miliona evra. Petrović je već predstavljen kao novi fudbaler Šturma iz Graca u kojem će nastaviti karijeri nakon što je oborio klupski rekord tima iz Ivanjice, kada su u pitanju transferi igrača.

Petrović je u martu odigrao dvije utakmice protiv Kirgistana za reprezentaciju Srbije do 21 godine, a bio je deo i Paunovićevih okupljanja namijenjenim igračima iz Superlige koji su kandidati za reprezentaciju. Pored toga, Petar Petrović je odigrao 35 mečeva za Javor iz Ivanjice, uz učinak od četiri gola i dvije asistencije. Sada će imati priliku da debituje za seniorsku selekciju Srbije.

Sa druge strane, Veljko Milosavljević je napustio nacionalni tim nakon ljekarskih pregleda, jer je ustanovljeno da ima istegnuće prednje lože. U dogovoru sa selektorom on je dobio slobodno, pa se vraća u klub gdje će nastaviti sa liječenjem kako bi bio spreman za Evropsko prvenstvo koje će igrati omladinska reprezentacija Srbije - a u tom timu Milosavljević je stub odbrane.

Evropsko prvenstvo za igrače do 19 godina igraće se od 28. juna do 11. jula. Na turniru u Velsu učestvovaće osam selekcija, a Srbija je u grupi sa Hrvatskom, Italijom i Ukrajinom. Dvije najbolje selekcije prolaze u polufinale, dok će trećeplasirani timovi igrati meč za peto mjesto - koje donosi plasman na Mundijal za igrače do 20 godina.

