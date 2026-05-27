"Saznali smo da su igrači primili novac da nas gurnu u drugi rang": Navijači Radničkog digli buru

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Poslije haosa u Kragujevcu, oglasile su se najvatrenije pristalice Radničkog.

Saopštenje navijača Radničkog o napadu na fudbalere Izvor: MN PRESS

Navijači Radničkog iz Kragujevca su bili revoltirani zbog remija sa Javorom iz Ivanjice u 37. kolu Superlige Srbije, pa su se obrušili na igrače. Preskočili su zaštitnu ogradu, uskočili na teren i direktno napali fudbalere. Povodom ovih nemilih scena, saopštenjem se oglasila navijačka grupa koja bodri Kragujevčane "Crveni đavoli".

Kako se navodi, došli su do saznanja da je nekoliko igrača primilo novac u zamjenu za loše igre koje bi Kragujevčane pogurale ka nižem rangu takmičenja. Ipak, uspjeli su da izbegnu ovaj scenario...

Saopštenje prenosimo u potpunosti:

"Svjedoci smo da danima traje medijska hajka na našu grupu. Incidenata je bilo i to ne želimo da osporimo, niti da se pravdamo bilo kome, ali iza svega toga nalazi se gomila činjenica u koje javnost nije upućena.

Naime, naš klub ima najveću posjetu na gostovanjima od svih klubova. Prije, tokom i poslije svake utakmice, i kod kuće i na strani, davali smo bezrezervnu podršku našim igračima i aplauzom i pjesmom ih ispraćali u svlačionicu.

Željeli smo Evropu – oprostili smo se od nje. Željeli smo plej-of – ni to nismo dobili. Ipak, podrška je bila sve jača i jača, kop sve masovniji, a pjesma sve glasnija.

Mislili smo da je problem u treneru, klub je doveo novog, ali opet isto – golova nema, pobjeda još manje. Došli smo na trening pred utakmicu posljednjeg kola. Pjesmom, bakljama i riječima podrške osokolili smo igrače da daju sve od sebe i obezbijede opstanak.

Ostali smo u ligi pukom srećom. Momci na terenu nisu pružili ono što su navijači svojom vjernošću zaslužili, pogotovo nakon saznanja (još uvijek nezvaničnih) da je igrač, odnosno više njih, primio novac da direktno ošteti naš klub i otjera ga u drugu ligu. Revolt se probudio, desilo se šta se desilo i grupa ni na koji način ne želi da se sakriva iza pojedinaca, već staje, kao i do sad, uz svoje ljude!

Crveni đavoli bili su uz klub i u trećoj ligi. Vjernost nam je srednje ime i tu kompromisa nema. Nije nam bitna pozicija na tabeli, daljina gostovanja, vremenski uslovi, uvijek smo tu, za razliku od mnogih. Mnogima je Radnički igračka, prolazna faza ili privremena stanica – nama nije. Nama je Radnički život!

Nećemo se svojih stavova i postupaka stidjeti, jer dok smo skoro jedini javno imali i imamo stav o mnogim stvarima i bili „heroji“ navijačkog pokreta i naroda, sada smo šaka huligana, tako da, kao što se u našoj pjesmi kaže – naš je svijet surov i poseban, običnom čovjeku nedostupan!

Svako ko obuče naš dres to mora da zna. Svakome to mora biti jasno i tako će biti do kraja! 

Za kraj, želimo da se zahvalimo trenutnoj upravi na pet godina zalaganja i truda, koja nam je ostvarila mnoge želje i zahvaljujući kojoj imamo uspjehe Radničkog o kakvima smo mogli samo da sanjamo! Radnički Kragujevac – Crveni đavoli", stoji u saopštenju.

