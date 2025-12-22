logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Završena je fudbalska jesen u Srbiji: Pogledajte tabelu Superlige na kraju 2025. godine

Završena je fudbalska jesen u Srbiji: Pogledajte tabelu Superlige na kraju 2025. godine

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Pobjeda Radničkog u Kruševcu, uz gol Bevisa i odbranjeni penal Lijeskića, obilježili su kraj 2025. godine u Superligi.

Radnički pobijedio Napredak 1:0 Izvor: MN PRESS

Spuštena je zavjesa na jesenji dio takmičenja u Superligi Srbije. Fudbaleri Radničkog iz Kragujevca savladali su Napredak u Kruševcu (1:0) u posljednjoj utakmici srpskog fudbala za 2025. godinu. Strijelac jedinog pogotka bio je ofanzivac gostiju Kilijan Bevis, dok je Luka Lijeskić nadmudrio Andriju Majdevca koji je lošim udarcem sa bijele tačke propustio da domaćem timu donese izjednačenje.

Meč u Kruševcu odigran je pred malim brojem navijača i gotovo praznim tribinama, a na samom terenu nije bilo bez uzbuđenja. Pored postignutog gola i neiskorišćenog penala vidjeli smo još nekoliko dobrih prilika u okršaju lokalnih rivala, kojima su bodovi bili neophodni na ovom susretu.

Tokom proljećnog dijela sezone Radnički iz Kragujevca će se boriti za plej-of i plasman u evropske kvalifikacije, dok Napredak iz Kruševca mora da napravi pravo malo čudo u borbi za opstanak. Svakako, oba tima imaju 10 mečeva za prikupljanje bodova prije nego što se tabela podijeli na dva dijela.

Nakon 20 odigranih mečeva u Superligi Srbije, ekipa Radničkog iz Kraguejvca ima 27 osvojenih bodova i zauzima osmo mjesto na tabeli u elitnom rangu srpskog fudbala, dok je Napredak iz Kruševca posljednjeplasirani tim na tabeli sa 12 osvojenih bodova. Kruševljani imaju tek dvije pobjede u dosadašnjem toku šampionata i veoma male šanse da izbore opstanak, jer će se liga "skraćivati" za narednu takmičarsku godinu.



Standings provided by Sofascore

Možda će vas zanimati

Tagovi

Superliga Srbije FK Radnički 1923 Kragujevac FK Napredak Kruševac

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC