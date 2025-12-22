Završena je fudbalska jesen u Srbiji: Pogledajte tabelu Superlige na kraju 2025. godine

Pobjeda Radničkog u Kruševcu, uz gol Bevisa i odbranjeni penal Lijeskića, obilježili su kraj 2025. godine u Superligi.

Izvor: MN PRESS

Spuštena je zavjesa na jesenji dio takmičenja u Superligi Srbije. Fudbaleri Radničkog iz Kragujevca savladali su Napredak u Kruševcu (1:0) u posljednjoj utakmici srpskog fudbala za 2025. godinu. Strijelac jedinog pogotka bio je ofanzivac gostiju Kilijan Bevis, dok je Luka Lijeskić nadmudrio Andriju Majdevca koji je lošim udarcem sa bijele tačke propustio da domaćem timu donese izjednačenje.

Meč u Kruševcu odigran je pred malim brojem navijača i gotovo praznim tribinama, a na samom terenu nije bilo bez uzbuđenja. Pored postignutog gola i neiskorišćenog penala vidjeli smo još nekoliko dobrih prilika u okršaju lokalnih rivala, kojima su bodovi bili neophodni na ovom susretu.

Tokom proljećnog dijela sezone Radnički iz Kragujevca će se boriti za plej-of i plasman u evropske kvalifikacije, dok Napredak iz Kruševca mora da napravi pravo malo čudo u borbi za opstanak. Svakako, oba tima imaju 10 mečeva za prikupljanje bodova prije nego što se tabela podijeli na dva dijela.

Nakon 20 odigranih mečeva u Superligi Srbije, ekipa Radničkog iz Kraguejvca ima 27 osvojenih bodova i zauzima osmo mjesto na tabeli u elitnom rangu srpskog fudbala, dok je Napredak iz Kruševca posljednjeplasirani tim na tabeli sa 12 osvojenih bodova. Kruševljani imaju tek dvije pobjede u dosadašnjem toku šampionata i veoma male šanse da izbore opstanak, jer će se liga "skraćivati" za narednu takmičarsku godinu.



