Još jedan Crnogorac u Partizanu: Mijatović opet našao pojačanje u Budućnosti

Partizan će navodno dovesti Lazara Mijovića iz podgoričke Budućnosti ove zime.

Izvor: Ettore Griffoni / IPA / PA Images / Profimedia

Partizan je u posljednjih godinu dana pogodio sa trojicom Crnogoraca (Vukotić, A. Kostić i S. Milić), a čini se da su crno-bijeli opet u komšiluku pronašli pojačanje za januarski prelazni rok.

Novo pojačanje Partizana trebalo bi da bude Lazar Mijović (22) oko čijeg transfera se vode trenutno pregovori. U pitanju je igrač podgoričke Budućnosti, za koju ne igra zbog potpunog haosa u klubu i odbijanja da produži saradnju, tako da je već neko vrijeme sklonjen iz prvog tima.

Izvor: KRISTOF VAN ACCOM / Belga Press / Profimedia

Sada ulazi u posljednjih šest mjeseci ugovora sa Podgoričanima i mogao bi da potpiše predugovor sa nekim drugim klubom i zatim ode kao slobodan agent na ljeto, ali je vjerovatnije da će se to ubrzati i da će već ove zime završiti u Beogradu.

Radi se o fudbaleru koji se najbolje snalazi na mjestu desnog krila, mada je upotrebljiv i na ostalim mjestima iza napadača. Ove sezone je odigrao 14 utakmica za Budućnost i postigao je četiri gola, a ovo mu je inače drugi mandat u Podgorici. Ponikao je u ovom klubu i otišao iz njega 2022. godine u Lomel za 750 hiljada evra, ali se nije snašao ni u Belgiji ni u Slovačkoj (bio je na pozajmici u Trenčinu).

U ljeto 2024. godine vratio se u Budućnost i prošle sezone zabilježio je dva gola i tri asistencije u crnogorskom prvenstvu.

Partizan suspendovan zbog Andradea

Izvor: MN PRESS

Trenutno, Partizan ne može da dovodi i registruje pojačanja. Razlog je kazna FIFA zbog presude Sportskog suda za arbitražu iz Lozane u slučaju Patrik Andrade. Međutim, iz Humske tvrde da će ta suspenzija biti ukinuta čim plate spornu sumu novca (oko 1,3 miliona evra) što uvjeravaju da će biti urađeno do početka prelaznog roka.