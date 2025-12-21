Partizan je "zaljubljen" u pozajmljenog fudbalera: Zbog Jovana Miloševića postoji borba za titulu

Napadač Partizana Jovan Milošević bio je najbolji igrač Superlige u jesenjem dijelu i jedini razlog zašto su crno-bijeli u šampionskoj trci protiv Zvezde.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Partizana poraženi su od ekipe IMT (1:0) u Loznici, na stadionu "Lagator", u posljednjem meču za 2025. godinu. Crno-bijeli su i prije ovog meča imali jesenju titulu u rukama, ali proljećni dio sezone sačekaće samo sa bodom prednosti u odnosu na Crvenu zvezdu, a to i ne djeluje kao preveliki kapital.

Jedan od razloga za kiks tima iz Humske protiv Novobeograđana koji igraju na Zapadu Srbije svakako je izostanak talentovanog napadača Jovana Miloševića, koji je posljednjih godinu dana proveo u Partizanu kao pozajmljeni igrač Štutgarta. Nekadašnji fudbaler Vojvodine stigao je u klub prošle zime, na jednogodišnju pozajmicu, ali je nakon turbulentnog prolećnog dela eksplodirao tek u ovoj sezoni - i pokazao da Partizan više ne može da igra bez njega.

Upravo to što je Milošević pozajmljen najveći je problem Partizana u ovom trenutku. Među fudbalskim fanaticima širom svijeta vlada pravilo "Ne zaljubljuj se u pozajmljenog igrača", a jesen Jovana Miloševića bila je takva da svi oni kojima su crno-bijele boje bliske moraju da ga vole. Bio je golgeter, razigravao saigrače, napravio strašnu timsku hemiju sa Partizanovom djecom koja su prošla kroz mlađe kategorije kluba i ukratko, promijenio cijelu polusezonu kluba. Jovan Milošević je tokom jesenjeg dijela Superlige Srbije bio ubjedljivo najbolji igrač u njoj, što je na kraju omogućilo Partizanu da prezimi na vrhu.

Milošević je na 17 mečeva u prvenstvu postigao 12 golova i četiri puta asistirao saigračima. Zanimljivo je da je tresao mrežu na 10 različitih utakmica, a da je tri asistencije upisao na još dva meča kada nije bio strijelac. Pitanje je koliki bi broj bodova Partizan imao da Jovan Milošević nije igrao u ovakvoj formi tokom prethodnih mjeseci, a gotovo je nezamislivo da bi bez njega crno-bijeli bili na prvom mjestu tabele u Superligi.

Zna Štutgart da bi impresivan prvi dio sezone svog fudbalera mogao dobro da naplati na tržištu, a to nije dobra opcija za Partizan. Crno-beijli su u finansijskim problemima, nedavno im je i FIFA izrekla zabranu transfera zbog dugovanja prema Patriku Andradeu, pa je jasno da će čelnici pokušati da ispregovaraju nastavak pozajmice do kraja sezone.

U ovom trenutku čini se da je to jedini način da Partizan ostane u šampionskoj trci. Nevjerovatna je količina bodova koju je Milošević ove jeseni donio Partizanu na domaćoj sceni, a koliko je važan vidjelo se i na mečevima koje nije igrao. Jovan Milošević je propustio tri prvenstvena meča u jesenjem dijelu šampionata, a Partizan je izgubio dve od tih utakmica - protiv Čukaričkog (4:1) i protiv IMT-a (1:0). Sa njim u timu crno-bijeli imaju poraze od Železničara iz Pančeva (3:1) i Crvene zvezde (2:1), remi protiv Radničkog iz Niša (2:2) i čak 14 pobjeda!

