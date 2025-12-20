logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šta je nedostajalo Partizanu? Stojaković rekao samo jednu riječ

Šta je nedostajalo Partizanu? Stojaković rekao samo jednu riječ

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Partizan izgubio od IMT-a u posljednjem kolu prvog dijela prvenstva.

Nenad Stojaković o utakmici IMT Partizan Izvor: TV Arena sport/screenshot

Trener Partizana Nenad Stojaković rekao je da je IMT zasluženo pobijedio njegov tim u Loznici i kritikovao je prije svega pristup svojih igrača.

"Prvo da se zahvalim velikom broju navijača, koji su i danas došli da nas podrže. Vidite kako je to lijepa stvar. Nažalost, nismo im vratili. IMT je pobijedio potpuno zasluženo i čestitam im, bili su gladniji od nas. Stalno kažem da je kontinuitet kvalitet. Ne može jedan dan 'ovako', drugog dana 'onako'. Moramo da radimo svakodnevno i da li je poslednja ili prva utakmica, potpuno je nevažno. Ostaje nam da radimo, da se spremamo i da budemo bolji."

Šta je nedostajalo?

"Želja. To je to", rekao je kratko šef struke crno-bijelih.

Partizan odlazi na zimsku pauzu sa bodom više od drugoplasirane Crvene zvezde, a sljedeće kolo igraće 31. januara, kada će na svom terenu dočekati Radnički iz Niša.

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal FK Partizan treneri Superliga Srbije Nenad Stojaković IMT

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC