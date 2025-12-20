Šta je nedostajalo Partizanu? Stojaković rekao samo jednu riječ

Partizan izgubio od IMT-a u posljednjem kolu prvog dijela prvenstva.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Trener Partizana Nenad Stojaković rekao je da je IMT zasluženo pobijedio njegov tim u Loznici i kritikovao je prije svega pristup svojih igrača.

"Prvo da se zahvalim velikom broju navijača, koji su i danas došli da nas podrže. Vidite kako je to lijepa stvar. Nažalost, nismo im vratili. IMT je pobijedio potpuno zasluženo i čestitam im, bili su gladniji od nas. Stalno kažem da je kontinuitet kvalitet. Ne može jedan dan 'ovako', drugog dana 'onako'. Moramo da radimo svakodnevno i da li je poslednja ili prva utakmica, potpuno je nevažno. Ostaje nam da radimo, da se spremamo i da budemo bolji."

Šta je nedostajalo?

"Želja. To je to", rekao je kratko šef struke crno-bijelih.

Partizan odlazi na zimsku pauzu sa bodom više od drugoplasirane Crvene zvezde, a sljedeće kolo igraće 31. januara, kada će na svom terenu dočekati Radnički iz Niša.