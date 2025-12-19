logo
Iz Štutgarta se oglasili zbog Jovana Miloševića: "Ovdje stalno razgovaramo o njemu"

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Sudbina najboljeg fudbalera Partizana Jovana Miloševića još nije poznata.

Trener Štutgart o Jovanu Miloševiću Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan i dalje se nada ostanku najboljeg igrača Jovana Miloševića. Fudbaler rodom iz Čačka izrazio je želju da ostane u crno-bijelom dresu, ali dve strane i dalje mogu biti nadjačane, jer Štutgart donosi konačnu odluku. Bliži se kraj godine, samim im i kraj pozajmice Jovana Miloševića, a sve strane u ovom slučaju pažljivo prate dešavanja.

S obzirom na to da konačnu odluku donose Nijemci, slušamo i sve njihove riječi. Nema sumnje da su iz Štutgarta zadovoljni igrom svog igrača u Srbiji, s obzirom na to da je pokazao liderske sposobnosti na terenu, pa je to bio razlog da se o partijama ovog momka oglasi i trener Sebastijan Henes.

"Napredak koji je postigao je fantastičan. Već neko vrijeme detaljno razgovaramo o njemu u klubu i pažljivo pratimo njegov razvoj. Sada je zdrav i stabilan, a ranije se mučio sa povredama. Pokazao je da može da postiže golove, pozitivno smo reagovali na to. O njemu posebno razgovaramo sa direktorima Gentnerom i Volgemutom. Dogovaramo se i gledamo šta je najbolji korak za dalje", rekao je trener Sebastijan Henes.

Ostaje da pratimo dalje poteze kluba iz Njemačke, a potom i odgovora ekipe iz Humske. Ono što bi moglo napraviti mali problem svakkao je povreda koju je Milošević doživio, pošto je Čačanin trenutno van terena zbog povrede ruke, preciznije ima naprsnuće ruke i pred njim je period oporavka.

Ono što je poznato, jeste da je španska Sevilja zainteresovana za angažman Srbina, pa bi dobra volja Miloševića da ostane u Partizanu malo toga promijenila. Još jedan od problema je činjenica da iz Humske ne mogu da pariraju bilo kojoj otkupnini. Jedina opcija koja bi mogla da pomogne Partizanz je nova pozajmica, do kraja sezone.

