Jovan Milošević zatražio transfer? Sudbina najboljeg igrača Partizana uskoro poznata

Igrač Štutgarta koji je na pozajmici u Partizanu Jovan Milošević navodno je zatražio transfer iz svog kluba

Izvor: MN PRESS

Dok Jovan Milošević (20) nastupa za Partizan kao pozajmljeni igrač, iz Njemačke stižu informacije koje bi mogle imati veliki uticaj na njegov status. Prema pisanju njemačkog Skaj Sporta, mladi napadač navodno je zatražio da napusti Štutgart, sa kojim ima ugovor do ljeta 2027. Razlog bi trebalo da bude nezadovoljstvo trenutnom pozicijom u klubu, iako se još ne zna kako će reagovati uprava njemačkog tima.

Prema istim navodima, Milošević je stavio do znanja da bi želio da ostane u Partizanu, što bi moglo da otvori put pregovorima oko nove pozajmice. Ipak, pojedini srpski mediji brzo su demantovali priču o zvaničnom transfer-zahtjevu. Kako tvrde, Milošević nije podnosio formalni zahtjev Štutgartu, već je samo izrazio želju da u Partizanu ostane do kraja sezone.

U međuvremenu, uprava crno-bijelih i zastupnici igrača već rade na mogućem produžetku saradnje. Ukoliko Štutgart razmotri i opciju prodaje, klub bi mogao dobro da zaradi, posebno imajući u vidu da je za Miloševićev transfer iz Vojvodine platio 1.200.000 evra.

Partizanu sada preostaje da prati razvoj situacije i čeka konačnu odluku njemačkog kluba. Jedino što je poznato je da će najbolji igrač ovog tima u klubu ostati do kraja polusezone. Takođe, ono što daje nadu jeste da bi Štutgart želio da se riješi pojačanja Partizana, a u Humskoj bi željeli da dvadesetogodišnjak ostane u klubu.

"Mi kao klub imamo veliku želju da Jovan bude naš, da to završimo sa Štutgartom uz sve moguće vidove saradnje. Vjerovatno kroz podjelu procenata, finansijske dobiti. Spremni smo na sve vrste dogovora, samo da Milošević bude naš. Mislimo da ćemo u tome uspjeti. Vjerujem da i ljudi iz Štutgarta razmišljaju da bi Jovanov ostanak u Partizanu svima donio veliki benefit. Svako vraćanje u Njemačku ili pozajmljivanje nekom drugom bi za Jovana Miloševića predstavljalo korak unazad", rekao je nedavno Mijatović za "Mozzart Sport" i time najavio šta je plan Partizana.