"Partizan je poslao ponudu za Jovana Miloševića": Da li sprski napadač ostaje u Humskoj?

Napadač Partizana Jovan Milošević vjerovatno neće ostati u klubu nakon januarskog prelaznog roka, jer ga Štutgart zove nazad.

Fudbalski klub Partizan želio bi i u narednom periodu da ima na raspolaganju Jovana Miloševića, ali su sve manje šanse za to. Iako je nekadašnji napadač Vojvodine izborio mjesto startera kod Srđana Blagojevića, crno-bijeli će imati gotovo nemoguću misiju da ga "sačuvaju" u klubu i za proljećni dio sezone.

Poziva Jovana Miloševića ističe u januaru, a kako prenosi njemački "Kiker" Partizan je već poslao ponudu Štutgartu za nastavak saradnje. Ideja crno-bijelih je da Milošević ostane u Humskoj do kraja takmičarske godine, odnosno do narednog ljeta, a da se zatim eventualno pregovara oko otkupa njegovog ugovora - a u ovom trenutku obeštećenje je preveliko za Partizan.

Sa druge strane, Štutgart nije baš raspoložen da Milošević nastavi da igra u Srbiji. Tokom prethodnog proljeća se prilagođavao i hvatao je pravi ritam, a u prethodnih nekoliko mjeseci potpuno se dokazao. Smatraju Nijemci da je vrijeme za neki veći izazov, kako bi se Milošević pripremao za sve ono što ga čeka u Bundesligi.

U ovom trenutku Milošević je neophodan Partizanu, jer trener crno-belih Srđan Blagojević ima samo dvojicu napadača na raspolaganju. Pored Jovana u timu je Andrej Kostić, koji je izuzetno efikasan ove sezone, ali on ima ulogu "džokera" i mnogo više doprinosi kada ulazi u igru sa klupe.

Kako Milošević igra u Partizanu?

Tokom pozajmice u crno-bijelom taboru, Jovan Milošević je odigrao 22 meča i postigao 13 golova, što je njegova ubjedljivo najbolja forma u karijeri. Prethodne sezone se mučio, imao je i problema sa povredama, ali zato u novoj takmičarskoj godini igra kao u transu.

Na 15 mečeva u svim takmičenjima ima 10 golova i jednu asistneciju. Postiigao je četiri gola na četiri meča kvalifikacija za Konferencijsku ligu, dok je u Superligi Srbije šest puta tresao mrežu i nalzi se pri vrhu liste strijelaca.