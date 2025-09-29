Mirko Vučinić pozvao 4 fudbalera Partizana: Crna Gora novu reprezentaciju pravi iz Humske

Legendarni fudbaler Mirko Vučinić pozvao četvoricu igrača Partizana u seniorsku reprezentaciju Crne Gore.

Fudbalska reprezentacija Crne Gore mečeve u oktobru dočekaće sa novim selektorom - pošto je Roberta Prosinečkog naslijedio Mirko Vučinić! Nekadašnji kapiten nacionalnog tima dobio je prvi trenrski zadatak, a već sam početak njegovog mandata obećava. Posebno će zanimljivo biti navijačima Partizana, jer "pola" reprezentacije igra u Humskoj!

Na spisku koji je Mirko Vučinić saopštio nalaze se desni bek Milan Roganović, štoper Stefan Milić, ofanzivni vezni Milan Vukotić i napadač Andrej Kostić. Svaki od njih mogao bi i u narednim godinama da bude okosnica crnogorske reprezentacije, pa ne čudi što novi selektor želi da ih vidi na djelu.

Kakav je učinak Partizanovih igrača za Crnu Goru?

Tokom mečeva u septembru bivši selektor Robet Prosinečki ukazao je šansu Milanu Roganoviću (19) da debituje za nacionalni tim, pa je on upisao dva nastupa u seniorskoj konkurenciji. Desni bek Partizana je prije toga više od 30 puta nosio dres mlađih kategorija u reprezentaciji Crne gore i bio njihov izuzetno važan dio.

Štoper Stefan Milić (25) nastupio je svojevremeno preko 25 puta za mlađe kategorije crnogorske reprezentacije, ali nema nastupe u seniorskoj konkurenciji. Posljednji put je dobijao pozive Crne Gore prije nešto više od četiri godine, a na mečevima reprezentacije do 21 godine u septembru 2021. godine nosio je i kapitensku traku.

Talentovani ofanzivac Milan Vukotić (22) ima sedam nastupa za seniorsku selekciju, a kada mu se uračuna i staž u mlađim kategorijama odigrao je čak 40 mečeva za Crnu Goru! Prvi meč u dresu A reprezentacije odigrao je prošle godine kao igrač Budućnosti, ali je tada dobio samo minut na terenu - svi ostali su od kako nosi dres Partizana.

Za kraj, šansu da debituje u seniorskoj selekciji Crne Gore dobiće i Andrej Kostić (18) koji je do sada odigrao 16 mečeva za mlađe kategorije nacionalnog tima. Zbog njegovih godina razumljivo je što ranije nije dobijao pozive, ali Mirko Vučinić nije želio da ignoriše dobru formu i ulogu džokera koju ima kod Srđana Blagojevića.

Koga je sve pozvao Mirko Vučinić?

Novi selektor Crne Gore Mirko Vučinić napravio je određene promene u igračkom kadru za mečeve protiv Farskih Ostrva i Lihtenštajna, na kojima "Sokolovi" imaju ulogu favorita - iako su im minimalne šanse da se domognu mjesta koje bi moglo da ih odvede na Mundijal. Ovo je spisak selektora Vučinića: