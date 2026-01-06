Autogol reprezentativca BiH na "Mapeiju" protiv Juventusa (VIDEO)

Tarik Muharemović zatresao je vlastitu mrežu u duelu sa bjanko-nerima.

Izvor: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

Juventus je ovog utorka gostovao na Mapeiju, gdje je stigao do prve gostujuće pobjede protiv Sasuola nakon skoro četiri godine (0:3). Do vođstva je stigao u 16. minutuu, a krivicu za to snosi reprezentativac BiH Tarik Muharemović, koji je zatresao vlastitu mrežu.

Pjer Kalulu je htio da uputi centaršut pred gol sasuola, a Muharemović je nespretno intervenisao i "pomogao" bjankonerima da steknu prednost.

Pogledajte taj trenutak:

GOAL



Tarik Muharemović



Sassuolo 0-1 Juventus



pic.twitter.com/yQ6rKv7mua — Skillie (@KwabenaKissi28)January 6, 2026

Retultat se potom nije mijenjao sve do tridesetak minuta prije kraja meča, kada je "stara dama" za minut postigla dva pogotka. U 62. minutu je pogodio Fabrio Mireti nakon proigravanja Džonatana Dejvida, koji je ubrzo i sam kasnije jednu grešku defanzivne linije domaćeg tima.

Juventus se tako vratio na pobjednički kolosijek poslije kiksa od prije tri dana i domaćeg remija (1:1) sa ekipom Lećea.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)