Milanski klubovi ne daju vrh tabele: Inter je opet lider Serije A

"Nerazuri" upisali peti uzastopni prvenstveni trijumf.

Izvor: Spada / LaPresse / Profimedia

Nakratko je Milan bio lider Serije A poslije gostujuće pobjede protiv Kaljarija (1:0), ali kraj 18. kola na prvom mjestu ipak dočekuje gradski rival Inter.

"Nerazuri" su poprilično lako savladali Bolonju 3:1 (1:0), te došli do petog uzastopnog trijumfa kojim su ponovo od gradskog rivala preuzeli lidersku poziciju u italijanskom prvenstvu.

Publika na "Meaci" mogla je da uživa jer je praktično na djelu vidjela samo jedan tim - domaćina. Dominirali su fudbaleri Kristijana Kivua tokom svih 90 minuta, a da na golu gostiju nije bio izuzetno raspoloženi Federiko Ravalja, nema sumnje da bi poraz Bolonje bio mnogo ubjedljiviji.

Ipak, tri situacije pred svojim golom nije uspio da odbrani.

Matirao ga je prvo izuzetno jakim i preciznim udarcem Pjotr Zjelinski u 39. minutu, da bi početkom nastavka, u 48. minutu, najbolji igrač Intera Lautaro Martinez riješio dileme, ako ih je uopšte bilo, golom za 2:0. Tačku na sjajnu predstavu domaćih stavio je Markus Tiram, koji je ramenom postigao gol za 3:0 u 74. minutu. Sve što su gosti uspjeli da urade je počasni gol Santijaga Kastra u finišu susreta.

Uspješan u ovom kolu bio je i aktuelni šampion Napoli, koji je ranije danas lako izašao na kraj sa Laciom (2:0), pa je razlika između tri prvoplasirana tima i dalje samo dva boda. Juventus (remi sa Lećeom 1:1) i Roma (poraz od Atalante 0:1) polako posustaju u borbi za sami vrh.



