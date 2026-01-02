"Rosoneri" preživjeli Sardiniju: Rafael Leao se vratio golom

Nakon povrede, zbog koje propustio prethodna tri meča, Rafael Leao vodio ke Milan do prvog prvenstvenog trijumfa u 2026. godini.

Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

U premijernom meču 17. kola Serije A "rosoneri" su kao gosti savladali Kaljari minimalnim rezultatom, a jedini gol viđen je u 50. minutu, kada je Portugalac iskoristio proigravanje Adrijena Rabioa i donio slavlje gostima.

I ne samo da je tim Masimilijana Alegrija stigao do tri boda, nego i do prvog mjesta na tabeli. Istina, uz utakmicu više od rivala iz vrha.

Nije Milan bio dominantan na ovom uvijek teškom gostovanju, ali je na Sardiniji ipak zaslužio kompletan plijen. Bio je konkretniji od domaćina, a gol Leaa koji je napravio razliku bio je dovoljan da se upiše pobjeda, 11. u prvenstvu.

DEBITOVAO FILKRUG Stigao je Niklas Filkrug na pozajmicu u Milan iz Vest Hema, do kraja sezone, a odmah u prvom meču u kalendarskoj godini upisao je minute. Zamijenio je upravo Leaa i odigrao posljednjih 20-ak minuta meča.

Vratio se Portugalac nakon povrede i odmah bio čovjek odluke. Prethodna tri prvenstvena meča, protiv Sasuola, Napolija i Verone, nije bio u prilici da pomogne saigračima, ali je sada povredu ostavio iza sebe i odmah počeo da trese mreže. Šesti put u sezoni.

Ponovo je odličnu partiju pružio i Luka Modrić, koji je još jednom bio motor "rosonera" i najbolje ocijenjeni igrač na utakmici. Hrvatski internacionalac briljira i u petoj deceniji i iz utakmice u utakmicu pokazuje da je uprava kluba sa "San Sira" učinila pravi potez kada ga je dovela iz Real Madrida.



