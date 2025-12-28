logo
Kristijan Pulišić se oglasio o glasinama da je u vezi sa Sidni Svini (FOTO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Poznati američki fudbaler hrvatskog porekla demantovao glasine da je u ljubavi sa Sidni Svini

Kristijan Pulišić se prvi put oglasio o glasinama da je u vezi sa Sidni Svini Izvor: Shutterstock / Nicola Ianuale / Alamy / Alamy / Profimedia

Američki fudbaler Kristijan Pulišić (27) oštro je demantovao glasine da je u vezi sa holivudskom glumicom Sidni Svini (28).

"Molim vas prestanite da širite izmišljene priče o mom privatnom životu. Potrebno je da pozovemo izvore na odgovornost, jer to može da utiče na živote mnogih ljudi", objavio je on u saopštenju dostavljenom medijima.

Veliku pažnju prethodnih dana izazvalo je pisanje o njihovoj "vezi", prije svega zbog činjenice da je taj trač širio poznati italijanski list "Gazeta delo Sport".

"Pulišić i Sidni Svini, trač koji je zaludio Italiju i natjerao Ameriku da podigne obrvu", piše u naslovu tog članka, bez konkretne informacije da li je fudbaler velikog Milana u vezi sa atraktivnom glumicom.

"Na društvenim mrežama kruži glasina o navodnoj ljubavnoj vezi između napadača Milana i glumice. Nema nikakvih potvrda, tim prije što se oboje navodno već nalaze u vezama...", piše u tom tekstu.

Očekivano, ništa od toga nije istina, a američki fudbaler hrvatskog porijekla hoće da što prije zaustavi širenje glasina i da se posveti svojim najbližima i pokušaju da osvoji titulu Serije A zajedno sa Lukom Modrićem i Strahinjom Pavlovićem.

(MONDO)

Tagovi

Sidni Svini Kristijan Pulišić Milan

