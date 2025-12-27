Kristijan Pulišić u "šemi" sa Sidni Svini? Italijanski mediji pokrenuli glasine o romansi

Zvijezda Milana i reprezentativac SAD Kristijan Pulišić je navodno u vezi sa holivudskom glumicom Sidni Svini, prenijeli su italijanski mediji.

DNA Bomber, italijanski sportski nalog poznat po miješanju vijesti o transferima sa pričama van terena pokrenuo je glasinu o vezi Kristijana Pulišića, igrača "rosonera" i Sidni Svini, jedne od najpopularnijih američkih glumica današnjice.

Mediji u Italiji su s dosta opreza prenijeli vijest, čak i ugledna "Gazeta delo Sport", a onda su prenijeli gotovo svi svjetski mediji iako ni Pulišić, niti Svini nisu komentarisali spekulacije o navodnoj vezi.

Pulišić (26) je jedan od najboljih igrača Milana ove sezone u Seriji A i biće ključni fudbaler "jenkija" na predstojećem Mundijalu 2026. godine.

Van terena, uglavnom je držao privatni život dalje od očiju javnosti, sa nekoliko nepotvrđenih veza u prethodnim godinama, uključujući golferku Aleksu Melton.

Godinu starija Sidni Svini je potpuno drugačija, njen uspon kroz serije "Euforija" i "Bijeli lotus" ju je načinio dijelom svjetske pop kulture. Bila je vjerena za producenta Džonatana Davina, ali je raskinula vjeridbu, da bi je potom povezivali sa Skuterom Braunom, iako ta veza nikad nije potvrđena.

U intervjuima za medije poput "Varajetija", Svini je naglašavala da je fokusirana isključivo na glumački posao i da je ne zanimaju javne veze.

Italijanski mediji su bili jasni da priča nje i Pulišića ostaje nepotvrđena, ali njena privlačnost je lako razumljiva. Zvijezda Serije A povezana sa holivudskom glumicom savršeno se uklapa u današnju ekonomsku računicu medija.

Takođe, priča prati poznati obrazac u Sjedinjenim Državama, gdje sportske figure i ikone zabave sve više dijele isti kulturni prostor. Najčešće citirani primjer ovakvog tipa veze su pjevačica Tejlor Svift i NFL igrač Trevis Kelsi.

U svakom slučaju, sve ovo je i dalje samo spekulacija bez ikakvih dokaza - fotografija, viđenja ili zvaničnih izjava.

(MONDO)