Milan u 17. minutu gubio 2:0, ali problema nema kada su u timu majstori fudbala poput Kristijana Pulišića

Torino imao dva gola prednosti, na kraju ostao bez ičega.

Izvor: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia

Ništa dobro Milanu nije obećavao početak utakmice u Torinu jer su domaći nakon 17 minuta igre imali dva gola prednosti, ali "rosoneri" se nisu predavali, pa su sjajnom igrom u drugom poluvremenu stigli do preokreta i veoma važnih bodova u borbi za vrh Serije A.

Ipak, domaći su se nakon dva postignuta gola praktično "ugasili", praktično ništa u fazi napada nisu očekivali, što je gostima iz Milana olakšalo put da stignu i prestignu zaostatak.

Fikajo Tomori je nespretno igrao rukom već na samom startu, dosuđen je penal, a Nikola Vlašić u 10. minutu savladao je Majka Menjona. Francuz nakon tri uspješno odbranjena kaznena udarca nije mogao da ukroti šut Hrvata, iako je pročitao gdje će fudbaler Torina šutirati, čak i dodirnuo loptu, ali ona je bila prejaka i završila je u mreži gostiju.

Već u 17. minutu - 2:0. Bio je to brz kontranapad domaćih, ovaj put Vlašić je bio asistent, a Strahinja Pavlović nije uspio da izblokira Duvana Zapatu. Kolumbijac je još jednom matirao Menjona i zadao velike glavobolje Maksu Alegriju, odnosno njegovom pomoćniku Marku Landućiju koji je večeras vodio ekipu zbog isključenja šefa stručnog štaba u prošlom meču protiv Lacija.

Ipak, vratio se Milan vrlo brzo. Adrijen Rabio spektakularnim udarcem sa blizu 30 metara smanjio je na 2:1 u 24. minutu. Problem više za "rosonere" stvorila je povreda prepona Rafaela Leaa, koji je morao da napusti teren poslije pola sata igre.

Bio je Milan znatno bolji u nastavku, a zasluženo izjednačenje stiglo je u 67. minutu. Strijelac je bio Kristijan Pulišić, i to nakon samo minut proveden na terenu. Džoker s klupe nije bio starter zbog zdravstvenih problema, ali je u prvom dodiru s loptom pokazao kakav je majstor.

Isti igrač deset minuta kasnije osigurao je potpuni preokret Milanu. Drugim golom najavio je slavlje svog tima, koji je sada ponovo izjednačen na čelu tabele sa Napolijem. Oba tima imaju po 31 bod, jedan manje od Intera.



