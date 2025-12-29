"Udarila je saigračicu pesnicom u lice": Predsjednik Zvezde otkrio prekršaj reprezentativke Srbije

Crvena zvezda suspendovala reprezentativku Srbije Gordanu Petković zbog tuče u svlačionici, a ona u međuvremenu potpisala ugovor sa Napretkom iz Kruševca.

Ženski rukometni klub Crvena zvezda posljednjih godina dominira srpskim rukometom, ali na evropskoj sceni nije napravljen očekivani iskorak. Zbog toga su crveno-bijeli pravili velike promjene, ali su se one uglavnom odnosile na trenere. Sada bi Crvena zvezda, usred sezone, mogla da napravi pravu rekonstrukciju igračkog kadra.

Prethodnih dana glavna tema ženskog rukometa u Srbiji bio je odlazak reprezentativne golmanke Gordane Petković iz Crvene zvezde. Takav ishod odlučno demantuje Stojan Vujko, koji tvrdi da se protiv Petković vodi disciplinski postupak zbog tuče u svlačionici i da ona u ovom trenutku ne može da napusti Zvezdu.

"Što se tiče Gordane Petković, to nije odlazak. Ona je pod disciplinskom mjerom. Poslije treninga, u svlačionici, na sastanku igračica je udarila saigračicu pesnicom u lice i mi kao klub smo stali da zaštitimo integritet svakog člana kluba kao i cijelog našeg sporta. Svi sada apeluju na borbu protiv nasilja, a to je i Gordana snimala na svom instagram profilu, a dolazimo do toga da je udarila saigračicu i pokazala da je to samo farsa i licemjerstvo. Borimo se protiv nasilja, a onda ona napravi nasilje prema saigračici. Kao klub ćemo stati iza toga da takve stvari ne smiju da se dogode u sportu jer to mora da bude najveća sreća svih pojedinaca, da imamo zdravu djecu i svi koji treniraju i gledaju sport kao izlaz iz svakodnevnih problema", rekao je prvi čovjek kluba Stojan Vujko za "MozzartSport".

Odlazak Gordane Petković i neizvjestan ostanak Katrine Lunde napravio bi problem Crvenoj zvezdi, koja bi u tom slučaju ostala sa samo dvije golmanke u timu. Lunde je prije nekoliko nedjelja osvojila Svjetsko prvenstvo sa reprezentacijom Norveške i tako objedinila sve najveće titule na planeti, pa je pitanje da li i dalje ima želju da brani - posebno u srpskom rukometu. Ako želi da završi karijeru ili potraži nov izazov, Zvezda bi se oslonila na nekadašnju reprezentativku Srbije Anu Kačarević i mladu Tamaru Kostić.

Problem za Zvezdu mogao bi da bude i ugovor koji je Gordana Petković već potpisala. Novopečena reprezentativka Srbije već je predstavljena u Kruševcu, koji bi trebalo da bude njen sljedeći korak u karijeri. Ona se već fotografisala kako potpisuje saradnju, a ispod zvanične objave Napretka se i zahvalila na prilici da pojača taj tim.

Crvena zvezda će naredni meč igrati 21. januara protiv Rume, a to je ranije odloženi meč 10. kola domaćeg šampionata. Samo tri dana kasnije Crvena zvezda treba da igra protiv Železničara u Inđiji, a pitanje je da li će se taj meč odigrati zbog katastrofalne finansijske situacije u taboru prošlogodišnjeg vicešampiona Srbije.