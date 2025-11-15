logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Rukometašice Zvezde ostale nadomak podviga, ne pomaže ni najbolja na svijetu

Rukometašice Zvezde ostale nadomak podviga, ne pomaže ni najbolja na svijetu

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Rukometašice Crvene zvezde stale nadomak istorijskog rezultata.

ŽRK Crvena zvezda bez Lige Evrope Izvor: MN PRESS

Velika šteta! Rukometašice Crvene zvezde nisu uspele da prebrode poslednju prepreku u plej-ofu za plasman u Ligu Evrope, pošto su poražene u revanšu od mađarskog Estergoma 24:27 (11:15). Imale su crveno-bijele veliku podršku publike, u prvom meču su poražene minimalnom razlikom, ali nisu imale snage za podvig.

Iako su na golu imale fantastičnu Katrin Lunde koja je imala 12 odbrana, iskustvo je bilo na strani mađarskog tima i nažalost propuštena je velika šansa. Aleksandra Stamenić je predvodila Zvezdu sa sedam golova, Jovana Skrobić je dala pet, a Tijana Simić tri.

Kod Estergoma Barbole Balai je postigla šest golova, pet Emilija Varga, dok se Lea Farago četiri puta upisala u listu strijelaca. Na golu je Monika Bukovski sakupila devet odbrana.

Poršle sezone su rukometašice Zvezde eliminisane u prvoj rundi plej-ofa, sada su ostale nadomak cilja, ali nema razloga za očajavanje jer će već naredne sezone imati priliku da pokušaju da ostvare istorijski plasman u evropsko takmičenje.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

ŽRK Crvena zvezda Rukomet

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC