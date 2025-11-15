Rukometašice Crvene zvezde stale nadomak istorijskog rezultata.

Izvor: MN PRESS

Velika šteta! Rukometašice Crvene zvezde nisu uspele da prebrode poslednju prepreku u plej-ofu za plasman u Ligu Evrope, pošto su poražene u revanšu od mađarskog Estergoma 24:27 (11:15). Imale su crveno-bijele veliku podršku publike, u prvom meču su poražene minimalnom razlikom, ali nisu imale snage za podvig.

Iako su na golu imale fantastičnu Katrin Lunde koja je imala 12 odbrana, iskustvo je bilo na strani mađarskog tima i nažalost propuštena je velika šansa. Aleksandra Stamenić je predvodila Zvezdu sa sedam golova, Jovana Skrobić je dala pet, a Tijana Simić tri.

Vidi opis Rukometašice Zvezde ostale nadomak podviga, ne pomaže ni najbolja na svijetu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Kod Estergoma Barbole Balai je postigla šest golova, pet Emilija Varga, dok se Lea Farago četiri puta upisala u listu strijelaca. Na golu je Monika Bukovski sakupila devet odbrana.

Poršle sezone su rukometašice Zvezde eliminisane u prvoj rundi plej-ofa, sada su ostale nadomak cilja, ali nema razloga za očajavanje jer će već naredne sezone imati priliku da pokušaju da ostvare istorijski plasman u evropsko takmičenje.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!