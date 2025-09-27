logo
Crvena zvezda zgazila rivala u Evropi: Najveća ikada i Srpkinje su dobitna kombinacija

Autor Dragan Šutvić
0

Crvena zvezda je razbili SPONO Igls i na korak je od prolaska u Ligu Evrope.

ŽRK Crvena zvezda blizu ulaska u Ligu Evrope Izvor: MN PRESS

Rukometašice Crvene zvezde razbile su u prvom meču kvalifikacija za Ligu Evrope tim Spono Igls 37:23 (15:10) i tako došle na korak od plej-ofa.

Dogovorom timova odlučeno je da se oba meča odigraju u Beogradu na Banjici tako da će drugi meč biti odigran u nedjelju od 15:30 na istom mestu. Ukoliko crveno-bijele uspiju da sačuvaju ogromnu prednost iz prvog meča u dvomeču sa mađarskim Estergomijem će igrati za plasman u Ligu Evrope.

Predvođene fantastičnom Katrinom Lunde na golu prvakinje Srbije su došle do trijumfa, a ona je upisala 11 odbrana. Najefikasnija je bila Sara Garović sa 8, Aleksandra Stanenić i Teodora Veličković su imale po 7, a Jovana Skrobić 6 golova. Kod rivala se istakla golmanka Ana Harc sa 14 odbrana dok je Lisa Herger dala 7 golova.

Stiče se utisak da će revanš meč Crvene zvezde biti samo priprema za plej-of, a da će se zatim igračice najboljeg srpskog kluba boriti za istorijski plasman u Ligu Evrope. Prije nekoliko godina, kada je na Banjici započet novi projekat, najavljen je plasman Zvezde u Ligu šampiona. Do tamo se ide postepeno, a za početak bi bilo važno učestvovati u takmičenju koje su svojevremeno kao predstavnici Jugoslavije osvajali Trešnjevka iz Zagreba, Budućnost iz Podgorice i Lokomotiva iz Zagreba.

