Zlatan Ibrahimović ili Habib Nurmagomedov, ko je jači? Legendarni MMA borac objavio snimak

Zlatan Ibrahimović ili Habib Nurmagomedov, ko je jači? Legendarni MMA borac objavio snimak

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Habib Nurmagomedov i Zlatan Ibrahimović odlučili su da testiraju ko je od njih dvojice jači, pa su objavili i snimak.

Habib Nurmagomedov i Zlatan Ibrahimović takmičili se u obaranju ruku Izvor: Telegram/Khabib Nurmagomedov

Ko je jači - Zlatan Ibrahimović ili Habib Nurmagomedov? Njih dvojica odlučili su da testiraju to, pa su imali i jedan mini "obračun", odlučili su da "obaraju ruke" i da vide ko je od njih dvojice snažniji.

Nažalost, ishod nije poznat pošto je na snimku koji je objavio čuveni MMA borac nije prikazano ko je pobijedio. Legendarni švedski fudbaler je u jednom momentu imao malu prednost, ali mu nije do kraja oborio ruku, tako da se to ne računa.

Pogledajte

01:03
Zlatan Ibrahimović i Habib Nurmagomedov
Izvor: Telegram/Khabib Nurmagomedov
  • Habib: Budi iskren, budi, kaži da li osjećaš?
  • Zlatan: Osjećam duh

Poslije te kratke razmjene počeli su da se smiju i snimak je ubrzo prekinut.

"Ne zoveš svakoga bratom", napisao je Habib uz fotografije sa ručka za Ibrahimovićem. Pretpostavlja se da su se sreli u Dubaiju pošto je Zlatan prije par dana objavnio snimak sa plaže u Dubaiju.

Tagovi

Zlatan Ibrahimović Habib Nurmagomedov

