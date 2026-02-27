Denver dovodi Jokiću NBA šampiona: Jedan uslov je neophodan za aktiviranje "bombe" Nagetsa

Denver je pokazao interesovanje za Krisa Midltona koji bi uskoro mogao da postane slobodan igrač. Nikola Jokić bi tako dobio saigrača sa velikim iskustvom.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Denver bi mogao da dobije ozbiljno pojačanje u napadu na NBA prsten sa Nikolom Jokićem. Navodno je pokazao interesovanje za Krisa Midltona, čovjeka koji je osvojio titulu sa Janisom Adetokumbom u Milvokiju. Da bi uopšte postojala šansa da do saradnje dođe neophodno je da se prije toga ispuni jedan bitan uslov - da Midlton postane slobodan igrač.

Prema navodima američkih medija on je nezadovoljan u Dalasu i blizu je toga da traži otkup ugovora sa Mavsima što bi značilo da bi bio slobodan u izboru nove sredine. Nagetsi nisu jedini koji prate njegovu situaciju, ali je Midlton zainteresovan da ode u tim koji ima šansu da se bori za trofej, što Denver svakako jeste.

: Nuggets have shown interest in Khris Middleton, who's still weighing if he wants to get bought out, per@TheSteinLine



Would you want Middleton in Denver?pic.twitter.com/vyUn19G9OC — DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets)February 27, 2026

"Denver je pokazao interesovanje za Midltona koji još uvek razmišlja da li da aktivira otkup ugovora", napisao je poznati američki novinar Mark Stajn.

Midlton ima 34 godine, igra na poziciji krila i ove sezone ima prosjek od 11 poena, 4,1 skok i 3,2 asistencije po utakmici. Draftovao ga je Detroit 2012. kao 39. pika, pa je potom trejdovan u Milvoki gdje je proveo 12 godina i osvojio titulu sa Adetokumbom. Onda je uslijedio trejd u Vašington, pa u Dalas i jasno mu je da ni jedni ni drugi nisu bili ni u konkurenciji za ozbiljnu borbu za titulu, Vizardsi sigurno neće u plej-of, a Mavsima je potrebno pravo čudo za to.

Od dolaska u Denver Kem Džonson ne uspijeva da se uklopi na pravi način, niti da donese ono što se od njega očekuje. Igra sa dosta oscilacija, posebno u napadu. Pejton Votson je "eksplodirao", ali se povrijedio i nema ga već neko vrijeme na parketu. Denver bi zbog toga sa Midltonom dobio igrača sa velikim iskustvom i čovjeka koji zna kako se osvajaju titule.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!