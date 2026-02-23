Nikola Jokić dominirao, pa doživio najteži poraz sa Denverom

Iako je Golden Stejt došao žestoko oslabljen, pobijedio je Nikolu Jokića i Denver Nagetse.

Izvor: Wally SKALIJ / Getty images / Profimedia

Kako se raspao Denver! U meču u kome se očekivalo da rutinski pobijedi desetkovani Golden Stejt tim Nikole Jokića se raspao u posljednoj četvrtini, dozvolio je seriju 15:0, a serija poena Brendona Podzijemskog koji je upisao 15 poena donijela je pobjedu domačinu.

Na kraju je Golden Stejt pobijedio na ovom meču sa 128:117 i to sa samo devet igrača u rotaciji. Nije bilo Stefa Karija, Džimija Batlera, Drejmonda Grina i Kristapsa Porzingisa, ali imao je ko da povuče.

Kod Denvera Nikola Jokić je radio šta je htio, ali sam nije mogao. Zabilježio je tripl-dabl za tri četvrtine, a na kraju je upisao je 35 poena, imao je 20 skokova i 12 asistencija. Ipak, njegov tim jednostavno ništa nije mogao da odbrani. Džamal Marej jeste imao 21 poen, ali uz čak 16 šuteva iz igre.

Što se tiče Golden Stejta Mozes Mudi je imao 23 poena, 7 skokova i 56 asistencija, Al Horford je uz 6 trojki iz 7 pokušaja dao 22 poena i imao je 7 asistencija, a Deantoni Melton je ubacio 20 poena. Brendon Podzijemski nije mogao d ubaci ništa do posljednje četvrtine, a meč je završio sa 18 poena, 15 skokova i 9 asistencija.

(MONDO)