"Nema za mene odmora na ovom svijetu": Jokić nasmijao novinare do suza

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Srpski košarkaš Nikola Jokić bio je raspoložen poslije ubjedljive pobjede protiv Portlanda.

Nema odmora za Nikolu Jokića Izvor: Denver Nuggets/YouTube screenshot

Srpski košarkaš Nikola Jokić blistao je nakon istorijske pobjede Denver Nagetsa protiv Portlanda. Imao je izuzetno šutersko veče, a jednom opaskom nasmijao sve predstavnike medija.

Sve je bilo gotovo već nakon prvog poluvremena kada su izabranici Dejvida Adelmana postigli nevjerovatnih 82 poena, 24 idu na račun Jokića.

"Nakon teškog poraza izašli smo na teren sa mnogo više energije, ušli smo dobro u meč i iskoristili smo momentum. Bili smo agresivni, bili smo ti koji kontrolišu tempo utakmice. Kada tako dobro uđete u meč protiv tako dobrog defanzivnog tima kao što je Portland, morate to da iskoristite. Bila je to sjajna pobjeda za nas. Moramo da nastavimo u ovom ritmu, da budemo još agresivniji, to nam daje veće šansu za pobjedu u svakom meču".

Zašto je bio tako inspirisan? "Pogodio sam prvi šut na meču i samo sam nastavio da šutiram, obično ne razmišljam samo o poentiranju, ali desilo se", kaže raspoloženi Jokić.

Izvor: Soobum Im / Getty images / Profimedia

Prvi put je upoznao kineskog igrača i člana Portlanda Janga Hansena kome je idol. "Dopada mu se kako igram. Kada sma bio u Kini prošle godine ljudi su mi pričali o njemu, kako sam mu idol. On je mlad, sjećam se kada sam ja tek stigao u ligu, bilo mi je bitno da imam nekog na koga se ugledam. Lijep momenat za obojicu".

Upitan je da li je uspio da se odmori tokom pauze za Ol-star, a Srbin je imao i više nego zanimljiv odgovor: "Nema odmora na ovom svijetu za mene, moj prijatelju", zaključio je nasmijani Nikola.

Jokić bio je u MVP raspoloženju, pošto je zabilježio 32 poena, devet skokova i sedam asistencija, uz tri ukradene lopte. Šutirao je 7/11 za dva poena, 3/4 za tri, 9/11 slobodna bacanja, dok je na parketu proveo 29 minuta.

