Nikola Jokić pokrenuo mašinu i razbio Portland: Denver odigrao meč za pamćenje

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Denver Nagetsi završili su posao već u prvom poluvremenu, duo Jokić-Marej bio je nezaustavljiv.

Denver dao 157 poena Portlandu Izvor: Soobum Im / Getty images / Profimedia

Košarkaši Denver Nagetsa odigrali su jednu od najubjedljivijih partija u istoriji, pošto su slavili na gostovanju Portland Trejblejzersima rezultatom 157:103. Srpski as Nikola Jokić bio je u MVP raspoloženju, pošto je zabilježio 32 poena, devet skokova i sedam asistencija, uz tri ukradene lopte.

Šutirao je 7/11 za dva poena, 3/4 za tri, 9/11 slobodna bacanja, dok je na parketu proveo 29 minuta. Ušao je najbolji košarkaš planete u meč na pravi način, a već poslije prve dionice sakupio je 19 poena. Zaplesao je i Džamal Marej, pa je duo Denvera izgledao nezaustavljivo u prvom poluvremenu tokom kog je sve praktično bilo riješeno. Nagetsi su odigrali drugo najefikasnije poluvrijeme u istoriji franšize, postigavši nevjerovatnih 82 poena, a krajnji rezultat je takođe za pamćenje jer su postigli najveći broj poena u gostima ikada.

Gdje su stali u prvom poluvremenu, nastavili su izabranici Dejvida Adelmana i u drugom i otklonili bilo kakve dileme o pobjedniku. Prednost je samo rasla tokom treće dionice, da bi u posljednjoj Jokić i Marej mogli da odmore.

Srbin je u drugom poluvremenu uglavnom bio u ulozi dodavača i asistenta, razigravao je akipu, a saigrači su ga ispratili na pravi način, pa su čak šestorica završila kao dvocifrena.

Džamal Marej je bio drugi najefikasniji u Denveru sa 25 poena, uz šest skokova i šest asistencija. Džulijan Stroter i Tim Hardavej Džunior dali su po 19, Kem Džonson 15, Kristijan Braun 11 poena, osam skokova i sedam asistencija. Portland je predvodio Holidej sa 19, Avdija je dodao 15 poena, osam skokova i 13 asistencija, Klingan je imao 15.

Svi rezultati:

Šarlot - Klivlend 113:118

Vašington - Indijana 131:118

Memfis - Juta 123:114

Atlanta - Majami 97:128

Minesota - Dalas 122:111

Nju Orleans - Milvoki 118:139

Oklahoma - Bruklin 105:86

Lejkersi - Klipersi 125:122

Portland - Denver 103:157

Tagovi

Nikola Jokić NBA liga Denver Portland

