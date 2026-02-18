logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ko je ovo uradio?": Jokić ostao u šoku kad je vidio šta su njegovi saigrači napravili

"Ko je ovo uradio?": Jokić ostao u šoku kad je vidio šta su njegovi saigrači napravili

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Nikola Jokić nije mogao da vjeruje kad je vidio kako su njegovi saigrači iz Denvera nacrtali konje.

Saigrači Nikole Jokića crtali konje Izvor: Printscreen/X/Denver Nuggets

Po kineskom horoskopu kreće godina konja, pa su u Denveru odlučili da u prvi plan stave Nikolu Jokića. Svima je dobro poznata njegova ljubav prema konjima i koliko u svemu tome uživa. Tako su njegovim saigračima dali zadatak da nacrtaju konja, a Srbin je to trebalo da ocijeni.

Čim je ušao u prostoriju sa crtežima ostao je u šoku. Nije mogao da vjeruje koliko loše crtaju njegovi saigrači. Odmah je pokazao na jedan crtež i pitao ko je to nacrtao. Dobio je odgovor da je to djelo Pejtona Votsona.

"Ali, ovo je pas", nasmijao se Nikola i potom rekao da je crtež Kristijana Brauna užasan. Kada je sve to pogledao, dali su mu marker i pitali da i on nacrta konja.

"Naravno da Nikola yna da nacrta konja sjajno", stoji u objavi Denvera u kojoj se vidi da Jokić ima talenta i za crtanje.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Jokić Denver košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC