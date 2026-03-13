Fudbaler Čelsija odgurnuo sakupljača lopti: UEFA podigla optužnicu uprkos izvinjenju

Evropska fudbalska unija (UEFA) optužila je fudbalera Čelsija Pedra Neta za nesportsko ponašanje jer je gurnuo dječaka koji sakuplja lopte pored terena, u završnici utakmice protiv Pari Sen Žermena u Ligi šampiona.

Izvor: Ben Whitley, PA Images / Alamy / Profimedia

Neto bi mogao da bude suspendovan na jednu utakmicu zbog nesportskog ponašanja, a UEFA je saopštila da će odluka naknadno biti donijeta.

Čelsi je u Parizu izgubio od aktuelnog šampiona 2:5, u prvoj utakmici osmine finala Lige šampiona.

Tokom nadoknade vremena lopta je izašla u aut, a Neto je u pokušaju da je što prije vrati u igru, dječaka koji je držao loptu odgurnuo u grudi, pošto se činilo da ovaj pokušava da je zadrži.

Poslije toga došlo je do koškanja među igračima na terenu, a Neto se poslije utakmice izvinio dječaku, zagrlio ga je i poklonio mu je dres.

"Uz sve emocije oko utakmice, gubili smo i želio sam da uzmem loptu. Malo sam ga gurnuo. Vidio sam da sam ga povrijedio i žao mi je, ja nisam takav", rekao je Neto poslije utakmice za TNT, a prenijele agencije.

Revanš utakmica igra se narednog utorka na “Stamford Bridžu” u Londonu.

️ Pedro Neto: "O çocuğu ittirmemeliydim. Maçın temposu yüzünden duygularım çok yoğundu ve hata yaptım. Sakinliğimi kaybetmemem gerekirdi, özür dilerim."pic.twitter.com/RWELK2Ma72 — L'Europe (@leuropefootball)March 12, 2026

(MONDO)