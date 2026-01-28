Godinama sjedio i primao najveću platu, svi ga zaboravili: Raskinut najštetniji ugovor u Premijer ligi

Rahim Sterling otišao iz Čelsija, koji je našao način da sačuva bar dio ogromnog novca.
Zaboravljeni napadač Čelsija Rahim Sterling (31) zvanično je napustio Čelsi. Čitave sezone je bio van ekipe, a poslednju takmičarsku utakmicu za taj klub odigrao je prije više od godinu i po, u maju 2024. godine.
Sterling je bio najplaćeniji igrač Čelsija i nedjeljno je imao platu veću od 300.000 funti, odnosno 346 hiljada evra. Došao je u klub u ljeto 2022. godine iz Mančester sitija, ali su u Čelsiju brzo shvatili da su pogriješili i rastanak je dočekao daleko od prvog tima.
Iako je pred njim i Čelsijem bilo još 18 mjeseci ugovora, dvije strane su našle način da se rastanu.
"Rahim Sterling je danas napustio Čelsi zajedničkim dogovorom, čime je poslije tri i po godine okončan njegov boravak u klubu. Zahvaljujemo mu na doprinosu koji je pružio kao Čelsijev igrač i želimo mu sreću u novoj fazi karijere".
Sterling je prošlog juna potpuno skrajnut, jer je najpre otpao sa spiska za FIFA Svjetsko prvenstvo klubova u Sjedinjenim Američkim Državama, a poslije toga nije bio ni registrovan za Premijer ligu. Sezonu 2024/25 proveo je na pozajmici u Arsenalu, za koji je postigao samo gol. Čelsi je napustio poslije ukupno 81 nastupa i 19 golova.
Nekadašnji napadač Mančester sitija koštao je Čelsi 50 miliona funti kada ga je kupio od Sitija i Gvardiole, imao je ulogu pod vođstvom Maurisija Poketina, ali je skrajnut kada je Enco Mareska postao menadžer Čelsija. Ni novi trener Lijam Rozenijor ga ne vidi u planovima