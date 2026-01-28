Godinama sjedio i primao najveću platu, svi ga zaboravili: Raskinut najštetniji ugovor u Premijer ligi

Rahim Sterling otišao iz Čelsija, koji je našao način da sačuva bar dio ogromnog novca.

Izvor: Profimedia

Zaboravljeni napadač Čelsija Rahim Sterling (31) zvanično je napustio Čelsi. Čitave sezone je bio van ekipe, a poslednju takmičarsku utakmicu za taj klub odigrao je prije više od godinu i po, u maju 2024. godine.

Sterling je bio najplaćeniji igrač Čelsija i nedjeljno je imao platu veću od 300.000 funti, odnosno 346 hiljada evra. Došao je u klub u ljeto 2022. godine iz Mančester sitija, ali su u Čelsiju brzo shvatili da su pogriješili i rastanak je dočekao daleko od prvog tima.

Iako je pred njim i Čelsijem bilo još 18 mjeseci ugovora, dvije strane su našle način da se rastanu.

"Rahim Sterling je danas napustio Čelsi zajedničkim dogovorom, čime je poslije tri i po godine okončan njegov boravak u klubu. Zahvaljujemo mu na doprinosu koji je pružio kao Čelsijev igrač i želimo mu sreću u novoj fazi karijere".

Sterling je prošlog juna potpuno skrajnut, jer je najpre otpao sa spiska za FIFA Svjetsko prvenstvo klubova u Sjedinjenim Američkim Državama, a poslije toga nije bio ni registrovan za Premijer ligu. Sezonu 2024/25 proveo je na pozajmici u Arsenalu, za koji je postigao samo gol. Čelsi je napustio poslije ukupno 81 nastupa i 19 golova.

Nekadašnji napadač Mančester sitija koštao je Čelsi 50 miliona funti kada ga je kupio od Sitija i Gvardiole, imao je ulogu pod vođstvom Maurisija Poketina, ali je skrajnut kada je Enco Mareska postao menadžer Čelsija. Ni novi trener Lijam Rozenijor ga ne vidi u planovima