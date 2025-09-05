Rahimu Sterlingu više ne daju da priđe saigračima u Čelsiju

Dok nema namjeru da se oprosti od svojih 35 miliona evra, Rahim Sterling je sve više zaboravljena zvijezda engleskog i evropskog fudbala.

Nekadašnji napadač Liverpula i Mančester sitija Rahim Sterling (30) igrač je Čelsija i dalje, mada je to samo silom prilika. Klub ga više ne želi, a on ima ugovor do 2027. godine, prema kojem mu sljeduje još 35 miliona evra.

Iako je stigao iz Sitija 2022. godine za čak 56 miliona evra i iako je u prve dvije sezone redovno igrao kao najistureniji napadač ili na lijevom ili desnom beku, za njega više nema mjesta.

Sterlingov dolazak inicirao je tada novi američki vlasnik kluba Tod Boli, a problem bivšeg reprezentativca Engleske (82 nastupa, 20 golova) je to što je u ovom trenutku samo Amerikanac u klubu od onih koji su željeli da on dođe.

Italijan mu zatvorio vrata svlačionice

Tomas Tuhel, Grejem Poter, Frenk Lampard, Maurisio Poketino, svi menadžeri su se izredali tokom prve dvije Sterlingove sezone u klubu, tokom kojih je odigrao 81 meč i dao 19 golova. "Plavci" su za to vrijeme bili daleko od vrha tabele, jednom šesti, a jednom 12. Potom ga je u ljeto 2024. precrtao aktuelni menadžer Čelsija Enco Mareska i od tada nije blizu takmičarskog tima. Prošle sezone bio je na pozajmici u Arsenalu i u 28 utakmica dao samo jedan gol. Zato niko nije bio iznenađen kada se ovog ljeta vratio na Stamford Bridž, gde i dalje ne znaju šta će sa njim.

Može da trenira, ali ni blizu prvog tima

Sterling je zato svrstan u takozvani "bomb squad", koju u klubu zovu i grupa za pozajmice. Trenira je pomoćni trener Karlo Kudićini i tim igračima je dozvoljeno da koriste klupski trening-objekat, ali ne u isto vrijeme kada to čini i prvi tim, da bi Mareska i saradnici bili sigurni da ne utiču na ekipu.

Početkom prošle godine, "Skaj sports" je izračunao da bi u toj grupi igrača Čelsi trebalo da plati ukupno 191 godinu njihovog ugovora.