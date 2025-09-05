logo
Rahimu Sterlingu više ne daju da priđe saigračima u Čelsiju

Autor Mladen Šolak
0

Dok nema namjeru da se oprosti od svojih 35 miliona evra, Rahim Sterling je sve više zaboravljena zvijezda engleskog i evropskog fudbala.

Rahim Sterling u Čelsiju odvojen od ekipe Izvor: EPA/PETER POWELL

Nekadašnji napadač Liverpula i Mančester sitija Rahim Sterling (30) igrač je Čelsija i dalje, mada je to samo silom prilika. Klub ga više ne želi, a on ima ugovor do 2027. godine, prema kojem mu sljeduje još 35 miliona evra.

Iako je stigao iz Sitija 2022. godine za čak 56 miliona evra i iako je u prve dvije sezone redovno igrao kao najistureniji napadač ili na lijevom ili desnom beku, za njega više nema mjesta.

Sterlingov dolazak inicirao je tada novi američki vlasnik kluba Tod Boli, a problem bivšeg reprezentativca Engleske (82 nastupa, 20 golova) je to što je u ovom trenutku samo Amerikanac u klubu od onih koji su željeli da on dođe.

Italijan mu zatvorio vrata svlačionice

Izvor: EPA/DANIEL HAMBURY

Tomas Tuhel, Grejem Poter, Frenk Lampard, Maurisio Poketino, svi menadžeri su se izredali tokom prve dvije Sterlingove sezone u klubu, tokom kojih je odigrao 81 meč i dao 19 golova. "Plavci" su za to vrijeme bili daleko od vrha tabele, jednom šesti, a jednom 12. Potom ga je u ljeto 2024. precrtao aktuelni menadžer Čelsija Enco Mareska i od tada nije blizu takmičarskog tima. Prošle sezone bio je na pozajmici u Arsenalu i u 28 utakmica dao samo jedan gol. Zato niko nije bio iznenađen kada se ovog ljeta vratio na Stamford Bridž, gde i dalje ne znaju šta će sa njim.

Može da trenira, ali ni blizu prvog tima

Sterling je zato svrstan u takozvani "bomb squad", koju u klubu zovu i grupa za pozajmice. Trenira je pomoćni trener Karlo Kudićini i tim igračima je dozvoljeno da koriste klupski trening-objekat, ali ne u isto vrijeme kada to čini i prvi tim, da bi Mareska i saradnici bili sigurni da ne utiču na ekipu.

Početkom prošle godine, "Skaj sports" je izračunao da bi u toj grupi igrača Čelsi trebalo da plati ukupno 191 godinu njihovog ugovora.

