Partizan prodaje fudbalera u Njemačku: Kod Srđana Blagojevića bio je veoma važan igrač

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Nakon što mu je opala minutaža, Janis Karabeljov poželio da napusti klub, a Partizan ima ponudu da ga proda u Njemačku.

Partizan prodaje Janisa Karabeljova Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan će imati mnogo posla u januarskom prelaznom roku, jer se klubovi iz inostranstva interesuju za brojne igrače iz crno-bijelog tabora. Čini se da bi prvi Humsku mogao da napusti bugarski internacionalac Janis Karabeljov, koji je prije samo nekoliko mjeseci stigao u Beograd.

Sudeći po informacijama koje stižu iz Njemačke, Karabeljov bi mogao da bude prva Partizanova prodaja u 2026. godini. Za njega je zainteresovan Šalke, a sudeći po tome da je i bugarski fudbaler zainteresovan za promjenu sredine transfer bi veoma brzo mogao da bude ozvaničen. Ostaje samo da se dogovore Partizan i tim koji je trenutni lider drugoligaškog karavana u Njemačkoj, a to ne bi trebalo da bude veliki problem.

Karabeljov je u tekućoj sezoni odigrao 27 mečeva, postigao dva gola i asistirao četiri puta, a minutaža mu je opala nakon promjene na klupi crno-bijelih. Očekivano, Janis Karabeljov je izgubio status u timu kada je otkaz dobio Srđan Blagojević, koji je i predložio njegov dolazak u Partizan, a Nenad Stojaković se okrenuo drugim opcijama u igračkom kadru.

Zbog toga je bivši fudbaler Boteva iz Plovdiva spreman na promjenu sredine. Ne bi to bio loš potez ni za Partizan, jer je prije nekoliko mjeseci stigao kao slobodan igrač, a sada bi mogao da donese kakvo-takvo obeštećenje u Humsku. Ono sigurno neće biti višemilionsko jer povremeni reprezentativac Bugarske ima 29 godina, ali Partizanu je svaki dinar važan.

Crno-bijeli će na mjestu i u proljećnom dijelu sezone imati kapitene Vanju Dragojevića i Ognjena Ugrešića, dok je Nenad Stojaković u finišu jesenjeg dijela sezone najavio da ozbiljno računa i na Dimitrija Jankovića. Na vrata prvog tima kuca i Dušan Makević, a ostaje da se vidi da li će crno-bijeli u toj liniji tražiti pojačanje koje bi donijelo iskustvo. Možda Sašu Zdjelara, koji je već neko vrijeme bez kluba, a u jednom periodu je i trenirao sa Partizanom.

