Cijene Partizanovih bisera rastu: Švajcarci najavili da crno-bijele čeka bogatstvo

Fudbalska opservatorija iz Švajcarske izračunala da četvorica bisera crno-bijelih u ovom trenutku koštaju 45 miliona evra, sa tendencijom rasta njihove vrijednosti.

Izvor: MN PRESS

"Cijena ekipe Partizana je porasla sa 17 miliona na 44 miliona evra za godinu dana", rekao je predsjednik FK Partizan Rasim Ljajić gostujući na Radio-televiziji Srbije u srijedu.

Prema podacima Fudbalske opservatorije iz Švajcarske, opredjeljenje crno-bijelih da ove sezone "guraju" sa mladim igračima višestruko je uvečalo cijenu najskupljim među njima na tržištu.

Prvi na toj listi je Andrej Kostić (18), čija je vrednost procijenjena na 15 miliona evra i za koga je Partizan odbio ponudu Milana. Dalje, Ognjen Ugrešić prema istom izvoru vrijedi 12 miliona evra, dok je procjena da Nikola Simić i kapiten Vanja Dragojević vrijede 10 miliona evra.

"Na ljeto će da vrijede koliko je navedeno u klauzuli"

Potpredsednik FK Partizan zadužen za sportska pitanja Predrag Mijatović govorio je o planu za Simića, prema kojem će on otići na ljeto za 15 miliona evra.

"Evo, konkretno, od prije par dana, ima nekoliko evropskih klubova. Konkretno, dva iz Engleske, koji imaju interes za našeg štopera Simića. U ovom trenutku je njegova klauzula 15 miliona da se razumijemo i moglo bi da se dođe do transfera od sedam-osam miliona, što je nama velika stvar. Međutim, znam šta može da se desi - 'Eto, obećao je da neće da proda, a prodao je Simića'. A, znam da ćemo u ljeto za Simića dobiti 15 miliona, propisano klauzulom. Osim ako se povrijedi. Za velike stvari moraš da rizikuješ u životu. Niko nije napravio ništa veliko, a da nije rizikovao", rekao je Mijatović u "Super Indirektnom kod Milana i Popa"

Kako Švajcarci vide Partizanove bisere?

"Vanja Dragojević je vezista koji osvaja lopte i cijena mu ide do 10 miliona evra. Nikola Simić je štoper kome takođe vrijednost ide do 10 miliona. Ognjen Ugrešić je napadački orijentisan vezista i procijenjena cijena je do 12 miliona evra, a Andrej Kostić je raznovrsni napadač sa cijenom do 15 miliona evra", stoji na listi portala "football-observatory.com"

Svi navedeni igrači pod ugovorom su bar do 2029. godine (Nikola Simić), a većini su ugovori do 2030 (Ugrešić, Dragojević i Kostić). Sa njima kao osloncima ekipe uz Jovana Miloševića, crno-bijeli su ove jeseni napravili veliki rezultat u Superligi i postali jesenji šampioni ispred Crvene zvezde.

