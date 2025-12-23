logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Napušta Partizan poslije samo šest mjeseci? Bugarin insistira da ode iz Humske

Napušta Partizan poslije samo šest mjeseci? Bugarin insistira da ode iz Humske

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs Izvor mozzart sport
0

Fudbalski klub Partizan mogao bi uskoro da se rastane sa igračem koji je prije svega šest mjeseci stigao u Humsku

Janis Karabeljov napušta Partizan Izvor: MN PRESS

Fudbaler Partizana Janis Karabeljov nije zadovoljan tretmanom u crno-bijelom dresu. Bugarin bi da napusti ekipu koju vodi Nenad Stojaković i prema svemu sudeći on je prvi koji će kupiti kartu za odlazak iz Beograda.

U Humskoj dešavanja ne miruju, a problemi se nagomilavaju. Gotovo je izvjesno postalo da će Andrej Kostić krenuti put Milana, dok epilog dešavanja sa najboljim igračem ekipe još nije poznat - budućnost Jovana Miloševića je na klackalici. Sada je, prema saznanjima Mocart sporta, izvjesno da će i Janis Karabeljov napustiti ekipu.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Bugarin je rukovodstvu kluba naglasio da želi da napusti ekipu, svega šest mjeseci nakon što je zadužio dres "Parnog valjka". Razloge možemo tražiti u maloj minutaži, preciznije u timu Srđana Blagojevića Bugarin je imao priliku koju je dobro koristio. Nakon smjene trenera veću ulogu dobio je Ognjen Ugrešić i to je osnovni razlog nezadovoljstva Bugarina.

"Prije odlaska na odmor Janis Karabeljov je u internim razgovorima sa pretpostavljenima jasno stavio do znanja da bi htio da ode, da se oproba u nekoj drugoj sredini. Reakcija rukovodilaca sugeriše da će se to i desiti", stoji u tekstu.

Karabeljov je za Partizan odigrao 27 utakmica i postigao je dva gola, uz četiri asistencije.



Standings provided by Sofascore

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC