Napušta Partizan poslije samo šest mjeseci? Bugarin insistira da ode iz Humske

Fudbalski klub Partizan mogao bi uskoro da se rastane sa igračem koji je prije svega šest mjeseci stigao u Humsku

Izvor: MN PRESS

Fudbaler Partizana Janis Karabeljov nije zadovoljan tretmanom u crno-bijelom dresu. Bugarin bi da napusti ekipu koju vodi Nenad Stojaković i prema svemu sudeći on je prvi koji će kupiti kartu za odlazak iz Beograda.

U Humskoj dešavanja ne miruju, a problemi se nagomilavaju. Gotovo je izvjesno postalo da će Andrej Kostić krenuti put Milana, dok epilog dešavanja sa najboljim igračem ekipe još nije poznat - budućnost Jovana Miloševića je na klackalici. Sada je, prema saznanjima Mocart sporta, izvjesno da će i Janis Karabeljov napustiti ekipu.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Bugarin je rukovodstvu kluba naglasio da želi da napusti ekipu, svega šest mjeseci nakon što je zadužio dres "Parnog valjka". Razloge možemo tražiti u maloj minutaži, preciznije u timu Srđana Blagojevića Bugarin je imao priliku koju je dobro koristio. Nakon smjene trenera veću ulogu dobio je Ognjen Ugrešić i to je osnovni razlog nezadovoljstva Bugarina.

"Prije odlaska na odmor Janis Karabeljov je u internim razgovorima sa pretpostavljenima jasno stavio do znanja da bi htio da ode, da se oproba u nekoj drugoj sredini. Reakcija rukovodilaca sugeriše da će se to i desiti", stoji u tekstu.

Karabeljov je za Partizan odigrao 27 utakmica i postigao je dva gola, uz četiri asistencije.



