"Prvo poluvrijeme ne smije da se ponavlja!" Mikić nakon +8 protiv Gračanice: "Bolji su od 90 posto lige!"

Šta su u odjavi meča sa Gračanicom (35:27) rekli trener i golman Borca m:tel Mirko Mikić i David Momić, ali i strateg gostujućeg sastava Nikola Marković?

Rukometaši Borca m:tel trijumfovali su nad Gračanicom (35:27) u 19. kolu Premijer lige BiH, slomivši otpor rivala u drugom poluvremenu, u kojem su primili samo devet golova.

"Loše prvo poluvrijeme, drugo mnogo bolje, prije svega defanzivno. To je ono na čemu ćemo raditi, malo ćemo popričati, ali daćemo momcima prvo malo odmora jer ide EHF pauza. Moram da pogledam zbog čega je to bilo tako u prvom poluvremenu, moj utisak je nedostatak koncentracije u važnoj utakmici i to ne smije da se dešava", rekao je poslije utakmice trener Borca m:tel Mirko Mikić, koji je imao dan više za pripremu utakmice nego inače, s obzirom na to da je ovaj duel odigran drugog dana vikenda.

"Ja prvi se trudim da se što temeljnije pripremam za svakog protivnika, bez obzira o kome se radi i na kojoj je poziciji na tabeli. Moj prvi utisak je da je Gračanica bolja od 90 posto lige. Po meni su bolji od Vogošće, da ne uvrijedim Vogošću i da me neko ne shvati pogrešno, i to je prvo što sam rekao. Mjesto na tabeli nije objektivno, mislim da stvarno dobro igraju i da imaju dobru tranziciju, da imaju organizovan i napad i odbranu. Ja sam znao da neće biti lako. Da mi je neko ponudio plus osam, prihvatio bih jer mislim da smo na 5-6 razlike."

Strateg crveno-plavih podvukao je da prvo poluvrijeme večerašnjeg duela iz Borika ne smije da se ponavlja.

"Na stranu naših 20 golova, mi smo primili 18 zbog dekoncentracije, neke odbijene lopte... Nisu nas iznenadili nijednim polazom, mi smo znali gdje stoje kroz naš trenažni proces, ali iskliznu iz ruke, ne stanemo dobro, ne postavimo dobar stav. U drugom poluvremenu smo primili pola golova manje, ljudi nisu mogli ništa kad smo mi stali kako treba. To je ono što bi trebalo da nas krasi jer mi imamo stvarno dobru odbranu. Prvo poluvrijeme ne smije da se ponavlja, moraćemo da poradimo na tom mentalnom fokusu. Ako ništa, publika je nedjeljom u 17.00 došla u dvoranu, moramo zbog publike da budemo glavom sto odsto tu", zaključio je Mikić.

Sjajnu partiju pružio je mladi čuvar mreže David Momić, za kojeg Gračanica nije imala rješenje u drugom poluvremenu.

"Nismo ušli u utakmicu kako inače ulazimo, nedostajalo nam je energije. Kako je utakmica odmicala, išli smo ka našoj igri po kojoj smo prepoznatljivi. Slijedi nam pauza, odmorićemo se i nastavljamo da se spremamo za narednu utakmicu koja nam slijedi (protiv Leotara, op.a.)", riječi su Momića, koji je za drugih 30 minuta sakupio 10 odbrana, došavši na kraju do brojke od 14 intervencija.

"Sve je lakše kada dobro treniramo i kada saigrači vjeruju u tebe. Ne mogu da kažem da nisam očekivao da ću dobro braniti kad je dobar trening i kad imam podršku. Nekad će Grahovac imati 20 odbrana, nekad ću ulaziti ja, najbitnija je pobjeda za vrh tabele, da nastavimo ka svom cilju."

Trener Gračanice Nikola Marković rekao je da je pobjeda Borca "čista kao suza".

"Danas su odigrali odličnu utakmicu, dali su 20 golova za poluvrijeme i tad smo znali da to nije dobro, da utakmica ne ide u dobrom pravcu. Ovo ostalo je samo bilo posljedica neposlušnosti i ne dobre individualne pripreme za utakmicu. Završilo se kako se završilo, jedna korektna utakmica bez teških i grubih faulova. Zaslužena pobjeda domaćina, okrećemo se sljedećem protivniku, Derventa kući. Ova liga je sve zanimljivija, mi se borimo za opstanak i nadam se da ćemo u tome i uspjeti", istakao je bivši komandant Crvene zvezde, Partizana i Vojvodine.







