Mongolija je ispala sa Svjetskog prvenstva i tako je završena najljepša priča na takmičenju u Varšavi. Od izvještača MONDA iz Varšave Tijane Jevtić.

Izvor: Tijana Jevtić/Mondo

Mongolija je bila najljepša priča na Svjetskom prvenstvu u basketu. Simpatična reprezentacija sa još simpatičnijim navijačima koji su došli da podrže svoje sunarodnike. Nažalost, ispali su u obje konkurencije, i u muškoj i u ženskoj.

Muškarci su bili blizu čuda kada su pobijedili domaćina Poljsku (21:19), ali su ih koštali porazi u neizvjesnim utakmicama od SAD (22:19) i Češke (17:14).

Vidi opis Završena je najljepša priča Svjetskog prvenstva: Ništa od velikog čuda Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Tijana Jevtić/Mondo Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Tijana Jevtić/Mondo Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Tijana Jevtić/Mondo Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Tijana Jevtić/Mondo Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Tijana Jevtić/Mondo Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Tijana Jevtić/Mondo Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Tijana Jevtić/Mondo Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Tijana Jevtić/Mondo Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Tijana Jevtić/Mondo Br. slika: 9 9 / 9 AD

Baketašice Mongolije nisu uspjele da pobijede ni u jednom od četiri odigrana meča. Oprostile su se od takmičenja porazima od Amerikanki (20:17) i Mađarica (17:6). Završena je njihova bajka u Varšavi, a vi pogledajte i kako je to izgledalo: