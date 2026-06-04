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Završena je najljepša priča Svjetskog prvenstva: Ništa od velikog čuda

Završena je najljepša priča Svjetskog prvenstva: Ništa od velikog čuda

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Mongolija je ispala sa Svjetskog prvenstva i tako je završena najljepša priča na takmičenju u Varšavi. Od izvještača MONDA iz Varšave Tijane Jevtić.

Mongolija ispala sa Svjetskog prvenstva u basketu Izvor: Tijana Jevtić/Mondo

Mongolija je bila najljepša priča na Svjetskom prvenstvu u basketu. Simpatična reprezentacija sa još simpatičnijim navijačima koji su došli da podrže svoje sunarodnike. Nažalost, ispali su u obje konkurencije, i u muškoj i u ženskoj.

Muškarci su bili blizu čuda kada su pobijedili domaćina Poljsku (21:19), ali su ih koštali porazi u neizvjesnim utakmicama od SAD (22:19) i Češke (17:14).

Baketašice Mongolije nisu uspjele da pobijede ni u jednom od četiri odigrana meča. Oprostile su se od takmičenja porazima od Amerikanki (20:17) i Mađarica (17:6). Završena je njihova bajka u Varšavi, a vi pogledajte i kako je to izgledalo:

Pogledajte

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Završena najlepša priča Svetskog prvenstva: Mongolija ispala, ali navijači ne odustaju
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

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Tagovi

basket Mongolija Svjetsko prvenstvo

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