Mongolija je ispala sa Svjetskog prvenstva i tako je završena najljepša priča na takmičenju u Varšavi. Od izvještača MONDA iz Varšave Tijane Jevtić.
Mongolija je bila najljepša priča na Svjetskom prvenstvu u basketu. Simpatična reprezentacija sa još simpatičnijim navijačima koji su došli da podrže svoje sunarodnike. Nažalost, ispali su u obje konkurencije, i u muškoj i u ženskoj.
Muškarci su bili blizu čuda kada su pobijedili domaćina Poljsku (21:19), ali su ih koštali porazi u neizvjesnim utakmicama od SAD (22:19) i Češke (17:14).
Završena je najljepša priča Svjetskog prvenstva: Ništa od velikog čuda
Baketašice Mongolije nisu uspjele da pobijede ni u jednom od četiri odigrana meča. Oprostile su se od takmičenja porazima od Amerikanki (20:17) i Mađarica (17:6). Završena je njihova bajka u Varšavi, a vi pogledajte i kako je to izgledalo: