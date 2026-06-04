Poljaci vjerovali u čudo, Češka ih vratila na zemlju: Neslavan kraj za domaćina

Poljska je završila takmičenje na domaćem terenu u basketu 3x3 i to već u grupnoj fazi

Izvor: Kai Taller / imago sportfotodienst / Profimedia

Reprezentacija Poljske, domaćin FIBA Svjetskog prvenstva u basketu 3x3, završila je takmičenje. Poslije meča u kojem je Češka bila bolja od Poljaka, zapečaćena je sudbina domaćina na ovom turniru. Poljska je poražena 21:15, a kako je to bio treći poraz u nizu, situacija u grupi B gotovo je jasna.

Poljaci nisu sjajno ušli u meč, gubili su čak 8:1, ali ono što je bilo zanimljivo jeste da su tribine i dalje bile bučne i iz sveg glasa navijale za svoj tim. I pomoglo je. Poljska je počela mnogo bolje da igra sredinom meča, pa je tako sa 11:3 stigla do 13:10 i velikih šansi za preokret.

Međutim, tim Češke je ekipa koja je slavila protiv SAD i Mongolije, pa je jasno da je riječ o kvalitetnom protivniku. Adam Ružička i Štepan Borovka postigli su naredne poene, pa je uslijedila i dvojka Filipa Novotnog za 18:10. Iako je Češka bila na korak od pobjede, a na satu je stajalo još dva minuta igre, Poljaci su se nadali preokretu.

Uspio je Ponitka da postigne poene i smanji zaostatak, ali razlika je bila prevelika, a Češka je vrlo mirno privela meč kraju.

Poljska je vjerovala u čudo, u prva dva meča imala je dva poraza, ali je nada ostala. Na kraju, domaćin je na neslavan način završio takmičenje. Najefikasniji u timu pobjednika bili su Filip Novotni i Štepan Borovka sa po šest poena, dok je Ružička imao pet, a Lukaš Štehbauer četiri. Na drugoj strani tim je vodio Adam Vačinski sa devet poena, Ponjitka je imao dva, Zmajoski četiri, dok je Sokolovski ostao bez poena.

Bonus video, pogledajte kako su navijači Poljske bodrili tim: