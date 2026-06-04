logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Poljaci vjerovali u čudo, Češka ih vratila na zemlju: Neslavan kraj za domaćina

Poljaci vjerovali u čudo, Češka ih vratila na zemlju: Neslavan kraj za domaćina

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Poljska je završila takmičenje na domaćem terenu u basketu 3x3 i to već u grupnoj fazi

Poljska Češka Izvor: Kai Taller / imago sportfotodienst / Profimedia

Reprezentacija Poljske, domaćin FIBA Svjetskog prvenstva u basketu 3x3, završila je takmičenje. Poslije meča u kojem je Češka bila bolja od Poljaka, zapečaćena je sudbina domaćina na ovom turniru. Poljska je poražena 21:15, a kako je to bio treći poraz u nizu, situacija u grupi B gotovo je jasna.

Poljaci nisu sjajno ušli u meč, gubili su čak 8:1, ali ono što je bilo zanimljivo jeste da su tribine i dalje bile bučne i iz sveg glasa navijale za svoj tim. I pomoglo je. Poljska je počela mnogo bolje da igra sredinom meča, pa je tako sa 11:3 stigla do 13:10 i velikih šansi za preokret.

Međutim, tim Češke je ekipa koja je slavila protiv SAD i Mongolije, pa je jasno da je riječ o kvalitetnom protivniku. Adam Ružička i Štepan Borovka postigli su naredne poene, pa je uslijedila i dvojka Filipa Novotnog za 18:10. Iako je Češka bila na korak od pobjede, a na satu je stajalo još dva minuta igre, Poljaci su se nadali preokretu.

Uspio je Ponitka da postigne poene i smanji zaostatak, ali razlika je bila prevelika, a Češka je vrlo mirno privela meč kraju.

Poljska je vjerovala u čudo, u prva dva meča imala je dva poraza, ali je nada ostala. Na kraju, domaćin je na neslavan način završio takmičenje. Najefikasniji u timu pobjednika bili su Filip Novotni i Štepan Borovka sa po šest poena, dok je Ružička imao pet, a Lukaš Štehbauer četiri. Na drugoj strani tim je vodio Adam Vačinski sa devet poena, Ponjitka je imao dva, Zmajoski četiri, dok je Sokolovski ostao bez poena. 

Bonus video, pogledajte kako su navijači Poljske bodrili tim:

Pogledajte

00:48
Poljska igra najvažniji meč na SP i ovako je bodrila tim
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

Možda će vas zanimati

Tagovi

basket Svjetsko prvenstvo Poljska

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC