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Barać nam otkrio kako je Srbija slomila Austriju: "Imamo istoriju sa njima"

Barać nam otkrio kako je Srbija slomila Austriju: "Imamo istoriju sa njima"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Reprezentacija Srbije je obezbijedila direktan plasman u četvrtfinale FIBA Svjetskog prvenstva u basketu 3x3.

Nemanja Barać o pobjedi Srbije protiv Austrije Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

Najbolji basketaši Srbije plasirali su se u četvrtfinale FIBA Svjetskog prvenstva. Orlovi su za direktan plasman morali da savladaju Austriju - to su i učinili, ali ne na svakidašnji način. U meču punom tenzija, borbe i želje za pobjedom, srpski tim je pokazao da je spremniji i zašto je najbolji na svijetu. Poslije slavlja za MONDO je govorio Nemanja Barać.

"Utisak je sjajan, odigrali smo jako teške mečeve. Prvi meč protiv Australije... jako težak. Imali smo dan pauze, znali smo da će biti teško, ali smo fizički bili dobri. Pobedili smo jako nezgodnu reprezentaciju Austrije, možda rezultat nije bio realan, ali dobar meč je iza nas i generalno cijeli dan", rekao je Barać u razgovoru za MONDO.

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Nemanja Barać
Izvor: MONDO/Tijana Jevtić
Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

Meč protiv Austrije bio je borba za direktan plasman u četvrtfinale, zbog toga je na terenu bilo mnogo tenzija, sve u želji da se ostvari što bolji rezultat.

"Imamo istoriju sa njima. Mečevi su stalno napeti, fizički su teški, rezultatski su teški. Drugi put će biti ljepše i mirnije", dodao je basketaš Srbije.

Srbija je pobjedom nad Austrijom zauzela prvo mjesto u grupi A i ne samo to. Imaće i dva dana pauze, pa će tek 6. juna na teren.

"Pričamo o tome često, ne znam šta bih ti rekao. Da li je bolje da igramo jedan meč između vikenda ili ne... Organizovaćemo se dobro, u svakom slučaju odmor znači", zaključio je Barać.

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Tagovi

basket Srbija Nemanja Barać

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