Strahinja Stojačić je zbog ovoga najbolji na svijetu: Pogledajte poteze zbog kojih je Varšava zanijemila

Srpski reprezentativac Strahinja Stojačić još jednom je pokazao zbog čega je najbolji basketaš na svijetu.

Izvor: Arena 5 Premium

Reprezentacija Srbije pobijedila je Australiju 20:16 u trećem meču FIBA Svjetskog prvenstva, a potezi Strahinje Stojačića obilježili su ovaj susret. S razlogom je rođeni Novosađanin najbolji na svijetu i to je u ovom meču još jednom potvrdio!

Bilo je nekoliko posebnih poteza smještenih u samo 10 minuta igre. Tako je srpski basketaš pao van terena, ali je uspoo da se vrati, primi loptu, a onda i zakuca. Bio je to samo jedan od poteza zbog kojih je u Varšavi zastao dah. Potom je popularni "Doktor Strejndž" izveo još jednu majstoriju - baš kada se meč lomio.

Stojačić je ispod koša uhvatio promašaj rivala, potom zahvaljujući bloku Baraća prešao na drugu stranu terena, odakle je krenuo ka košu. Bez gledanja, ali zahvaljujući odličnom osjećaju za igru i poznavanju saigrača, pronašao je Baraća po lijevoj strani i uputio pas za još jedno sjajno zakucavanje srpskog tima.

Pogledajte poteze koji su zadivili navijače u Varšavi:

Pogledajte 00:51 Strahinja Stojačić majstorije Izvor: Arena 5 Premium Izvor: Arena 5 Premium

Pogledajte 00:15 Strahinja Stojačić magija Izvor: Arena 5 Premium Izvor: Arena 5 Premium

I tu nije bio kraj sjajnim potezima u finišu meča. Stojačić je još jednom pronašao Nenada Nerandžića za novo zakucavanje Srbije i tada već zapaženo vođstvo srpskog tima.

Stojačić, poznat i kao Brka ili "Doktor Strejndž", još jednom je opravdao prvo mjesto na FIBA rang-listi. Iskusni basketaš ima 996.083 poena i ubedljivo je prvi. Zanimljivo je i to da su naredne tri pozicije takođe rezervisane za srpske basketaše, pa su Orlovi u Varšavu s pravom stigli kao apsolutni favoriti.

Pogledajte 00:44 Nenad Nerandžić Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

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