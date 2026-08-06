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Skinula se supruga Lionela Mesija: Pokazala u kakvoj je formi

Skinula se supruga Lionela Mesija: Pokazala u kakvoj je formi

Autor D.Š. Izvor mondo.rs
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Antonela Rokuco izazvala veliku pažnju svojim fotografijama na Instagramu.

Skinula se žena Lea Mesija slike Izvor: Instagram/antonelaroccuzzo

Supruga Lionela Mesija Antonela Rokuco (38) objavila je fotografiju u bikiniju i pokazala kako uživa u životu u Majamiju. Partnerka argentinske legende majka je trojice sinova i čitava porodica je pružala veliku podršku Leu u nedavnom pokušaju da ponovo osvoji Svjetsko prvenstvo.

Mesi se u međuvremenu kratko odmorio u Argentini i vratio se fudbalu i utakmicama Intera, za koji je prošle noći postigao gol u "Kupu liga" u kojem učestvuju klubovi iz američkog MLS-a, Meksike i Kanade.

Pogledajte kako je Mesi dao jedan od svoja dva gola u pobjedi protiv Atletika iz Sen Luisa (4:2), meksičkog kluba: 

Mesijevi će živjeti u Majamiju sigurno bar do maja 2028 i iz godine u godinu okuplja na Floridi svoje saigrače i prijatelje iz Barselone iz reprezentacije. Prošle noći je tako zaigrao za Inter zajedno sa Rodrigom De Polom, vezistom sa kojim je 2022. godine postao prvak sveta u Kataru i ovog ljeta vicešampion u Americi.

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Tagovi

Antonela Rokuco Lionel Mesi

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