"Skauti" deklasirani u Švajcarskoj u drugom kolu EHF Evropske lige

Rukometaši Izviđača u utorak su doživjeli ubjedljiv poraz u drugom kolu EHF Evropske lige.

Izvor: Promo/RK Izviđač Ljubuški

Poslije velike pobjede nad francuskim Šamberijem u Ljubuškom, popularni "skauti" su na gostovanju u švajcarskom Šafhauzenu u grupi C deklasirani od domaćeg Kadetena rezultatom 30:42.

Švajcarci su od samog početka dominirali i već za sedam minuta se odlijepili na "plus šest" (8:2), a do sredine prvog dijela imali i osam razlike.

Ubrzo je prednosno otišla na dvocifrenu, pa se na odmor u poluvremenu otišlo sa vođstvom Kadetena od "plus 12" (23:11).

U nastavku je prednost konstantno rasla, a u 40. minutu je semafor pokazao rezultat od 30:15, odnosno duplo više od ljubuškog tima, koji je do kraja uspio samo malo da ublaži ubjedljiv poraz.

U švajcarskom timu Luka Maros i Odin Tor Rikardson bili su najefikasniji sa po devet golova, dok je golman Leon Bergman zabilježio 12 odbrana.

Kod Izviđača najefikasniji su bili Fahrudin Melić sa sedam i Danijel Stijović sa golom manje.

Na tabeli grupe C vodi Kadeten sa četiri boda, po dva su osvojili Šamberi i Izviđač, dok je rumunski CSM Bukurešt bez bodova.

(MONDO)