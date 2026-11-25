Prije nego što na Gradski stadion istrči bivši osvajač Lige Evrope, podsjetimo se jedinog ranijeg duela crveno-plavih sa nekim italijanskim prvoligašem. U vihoru rata, Banjalučani su šokirali tim koji su predvodil Frančesko Bajano, Roberto Rambaudi i Đuzepe Sinjori.

Izvor: Arhiv RS

Sadašnja generacija Borca ima čast da odigra možda i najveću utakmicu u klupskoj istoriji dugoj jedan vijek. U četvrtak uveče (21.00) na Gradski stadion dolazi slavna Atalanta, italijanski velikan, osvajač Lige Evrope iz 2024. godine i višestruki učesnik Lige šampiona!

Biće to prvi put da će aktuelni šampion BiH odmjeriti snage sa jednim timom iz liga "petice" u takmičenjima pod okriljem UEFA. Ne smije, međutim, da se zaboravi da je ranije kroz istoriju Borac već imao priliku da ukrsti koplja sa jednim timom koji pripada bar jednoj od Top 5 liga Starog kontinenta, u ovom slučaju Serije A. Od tada je prošlo skoro 35 godina!

Krajem maja 1992. godine fudbaleri Borca, pod trenerskom komandom Zorana Smileskog, sastali su se sa Fođom, na stadionu "Pino Zakerija", u polufinalu Srednjeevropskog (Mitropa) kupa. Takmičenje osnovano 1927. godine do tada su osvajali brojni velikani evropskog fudbala poput praških gradskih rivala Slavije i Sparte, Ferencvaroša, Fiorentine, Bolonje... Rame uz rame sa njim je stao i Borac, koji je na putu do trofeja morao da eliminiše domaćina turnira i učesnika italijanske elite!

Povratak Fođe u najjači rang

Godinu dana ranije, u proljeće 1991. godine, Fođa se poslije pauze od čak 13 godina vratila u Seriju A. Osvojila je titulu u drugoligaškom rangu, stigavši do 51 boda, šest više od drugoplasirane Verone, a uz ovaj dvojac pravo nastupa u najjačem društvu izborili su i Kremoneze (43) i Askoli (42).

Ekipa kojom je godinama (od juna 1989. do maja 1994.) komandovao češki strateg Zdenjek Zeman uknjižila je u toj sezoni samo jedan poraz pred domaćom publikom (14-4-1), a tokom sezone postigla je čak 67 golova, po čemu je bila najefikasnija u cijeloj Seriji B. Od toga, čak 48 "otpada" na trojicu igrača – prednjačio je Frančesko Bajano, koji je sa 22 "recke" podijelio prvo mjesto na listi strijelaca u šampionatu, zajedno sa Abelom Balbom (Udineze) i Valterom Kazagrandeom (Askoli).

Na 15 golova u Seriji B zaustavio se Roberto Rambaudi, koji će godinu dana kasnije izrasti u jednog od tragičara meča sa Borcem, dok je 11 postigao Đuzepe "Bepe" Sinjori, kasnije ikona navijača Lacija.

Za plasman u elitu ključna je bila utakmica odigrana 19. maja 1991. godine, kada je Fođa matematički obezbijedila mjesto u Seriji A. Triestina je tada "nastradala od petarde" (5:1), uz het-trik Bajana i dva gola Rambaudija.

Izvor: BILDBYRÅN / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Šta je Zemanlandija?

U to vrijeme mediji na Apeninima smislili su zanimljiv nadimak za tadašnju ekipu Fođe. Korištena je, naime, kovanica "Zemanlandija" (ital. Zemanlandia), nastala spajanjem prezimena trenera Zdenjeka Zemana, i sufiksa "landija" (zemlja, kraljevstvo, zabavni park — po uzoru na Diznilend).

Označavala je Zemanov maštoviti, beskompromisno napadački fudbalski sistem i "zemlju fudbalskih čuda" koju je stvorio u Fođi početkom devedesetih godina prošlog vijeka. Ovaj nadimak postao je toliko prepoznatljiv u Italiji da je kasnije uvršten kao neologizam u čuveni italijanski rječnik Trekani!

Zemanova četa imala je šta da kaže i u povratničkoj sezoni u eliti. Nakon 34 kola našla se na 9. mjestu na tabeli, ostavivši iza sebe, između ostalog, ekipe Lacija i Atalante. Postigla je pritom 58 golova, po čemu je bila druga najefikasnija ekipa iza šampiona Milana (74).

Veoma dobro je odrađeno prvih 10 rundi (5-3-2), ali je ekipa krajem 1991. i početkom 1992. godine zapala u veliku rezultatsku krizu. U narednih 15 kola, od 24. novembra 1991. do 22. marta 1992. godine, ostvarena je samo jedna pobjeda (1:0 protiv Đenove pred domaćom publikom). Istovremeno je upisano šest remija i osam poraza, pa se Fođa pred posljednjih devet utakmica našla tek na 13. poziciji. Prijetila joj je borba za opstanak, ali sve se promijenilo nabolje u narednih osam mečeva u prvenstvu!

Izvor: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia

Nije u tom periodu Fođa znala za poraz u Seriji A, upisavši šest trijumfa i dva neriješena rezultata. Tako se pred posljednje kolo i domaći okršaj sa Milanom, zakazan za 24. maj, našla na 9. poziciji, na kojoj je i ostala nakon teškog debakla (2:8), uprkos vođstvu rezultatom 2:1 nakon prvih 45 minuta.

Istorijski trijumf crveno-plavih u Fođi

Samo tri dana nakon rosonera na stadion "Pino Zakerija" stigla je ekipa Borca. Važili su crveno-plavi u susretu sa Italijanima za autsajdera, ali su izabranici Zorana Smileskog, koji su u Italiju stigli sa vihorom početka rata na tlu bivše Jugoslavije, uspjeli da obore Fođu na pleća i zakažu finale sa ekipom Vašutaša!

Domaćin je stigao do prednosti u 16. minutu golom Bajana, koji je tek završenu Seriju A okončao kao treći strijelac lige (16), iza Marka Van Bastena (Milan, 25) i Roberta Bađa (Juventus, 18). Borac je uzvratio samo pet minuta kasnije preko Fuada Šašivarevića, kojem je za pogodak asistirao Vitomir Štavljanin, dok je do potpunog preokreta stiglo u 66. minutu. "Jedinicu" Fođe Maura Rosina matirao je Zvonko Lipovac, ali se Bajano svojim drugim golom, u 75. minutu, pobrinuo da pitanje pobjednika bude riješeno tek nakon izvođenja penala.

Počelo je pogotkom Fuada Šašivarevića, dok je odmah potom prvi penal za Fođu iskoristio Frančesko Bajano. Pogađali su potom Vitomir Štavljanin i Onofrio Barone, da bi Borac poslije treće serije bio u prednosti. Precizan je bio Almir Filipović, dok je odmah zatim golman Borca Milan Simeunović zaustavio udarac Dana Petreskua.

Četvrta serija počela je pogotkom Milorada Bilbije za 4:2, a samo nekoliko sekundi kasnije ponovo se istakao čuvar mreže crveno-plavih, ukrotivši šut Roberta Rambaudija. Na taj način ovjereno je mjesto u finalu, u kojem je Borac, nakon 1:1 u regularnom dijelu susreta, boljim izvođenjem jedanaesteraca savladao i Mađare (5:3).

Izvor: Arhiv RS

Generacija iz 1992. godine pokazala je da su protiv italijanskih timova čuda moguća i kada ste potpuni autsajder. Sada je red na neke nove crveno-plave da u četvrtak uveče pred punim Gradskim stadionom ispišu novu stranicu istorije i pokušaju da sruše još jednog velikana sa "čizme"!

Polufinale Mitropa kupa (27. maj 1992.)

Fođa – Borac 2:2, nakon jedanaesteraca 2:4

strijelci: 1:0 Bajano (16.), 1:1 Šašivarević (21.), 1:2 Lipovac (66.), 2:2 Bajano (75.)

strijelci iz jedanaesteraca: Bajano i Barone za Fođu, Šašivarević, Štavljanin, Filipović i Bilbija za Borac

stadion: "Pino Zakerija"

gledalaca: 15.000

BORAC: Simeunović, Malbašić, Mataja (Sušić), Bilbija, Lipovac, Đukić, Kaltak, Šašivarević, Štavljanin, Šušić (Kovačević), Filipović. Trener: Zoran Smileski.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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